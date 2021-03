Cronaca



Studio Hope 9: l’ospedale delle Apuane protagonista di importanti conquiste per la ricerca contro il cancro

martedì, 2 marzo 2021, 15:59

di donatella beneventi

Si è svolta nella mattinata di oggi, martedi 2 marzo, la conferenza stampa della Asl per riferire di un importante risultato conseguito da un team di ricercatori attivi dal 2013, per quello che riguarda la ricerca contro il cancro e in particolare le lesioni pretumorali del carcinoma micro invasivo della cervice uterina e l’applicazione del vaccino HPV come trattamento post operatorio. Alla conferenza stampa erano presenti i dottori Roberto Marradi, primario dell’unità di ostetricia e ginecologia al Noa, Alessandro Cosimi, responsabile dello screening aziendale della Asl nord ovest e le dottoresse Cristina Nicolai, responsabile dello screening nell’ambito di Massa e Carrara, Maria Pia Muttini, oncologa del dipartimento di oncologia di Massa e Carrara, Maria Immacolato, responsabile di medicina legale dell’area nord ovest.

Prende la parola il dottor Alessandro Ghelardi, ginecologo del Noa e che ha fatto parte del team di ricercatori che hanno condotto l’importante studio :”Questa è la sintesi di molti anni di lavoro e di ricerca- dice- si tratta di uno studio di fase tre, che entra nel campo della prevenzione del cancro del collo dell’utero che presenta ancora un’alta incidenza 3mila casi all’anno, nonostante la diffusione di un vaccino da somministrare in età puberale.Il problema di queste malattie è che anche se operate, vanno incontro di recidive con una incidenza del 10%; in questi anni abbiamo tentato tante strade, fino a questo approccio nuovo, di adoperare il vaccino nel post operatorio, intuizione che ho avuto anche insieme all’università di Vienna, ha consentito di ridurre drasticamente le recidive. Quello che è stata una intuizione, suffragata da pubblicazioni che raccontavano di effetti benefici del vaccino per il sistema immunitario intorno al 2003, e che ha portato al percorso di studio, ha poi trovato la sua divulgazione nella comunità scientifica italiana ed internazionale, fino a che l’Istituto superiore di sanità, ha emanato una raccomandazione proprio sulla diminuzione delle recidive su donne operate di questo tipo di carcinoma. Tutto lo studio è passato per tutti gli step per l’approvazione e adesso ci si avvia verso la seconda fase , in cui con un criterio random presso nove centri su tutto il territorio nazionale, si somministrerà in maniera casuale il vaccino e un placebo per capire i vantaggi della vaccinazione, sarà uno studio di ampio respiro e molto importante. Stabilito questo, avremo un’arma molto più efficace ed è una conferma da quello che stiamo seguendo da molti anni, Nel mondo c’è solo un altro studio come questo, che indaga dal punto di vista immunologico, basato su principi simili : il nostro è sostenuto nella ricerca interamente dalla azienda produttrice del vaccino, fornito gratuitamente e questo è significativo, perché fare ricerca richiede molti fondi e non tutti riescono ad accedervi. “

Il dottor Cosimi, ha plaudito all’importante traguardo e ne ha sottolineato la straordinarietà : “ Questi risultati fino a qualche tempo fa-dice-erano inimmaginabili e oggi siamo di fronte a continuare a dare il vaccino per i giovani e di costruire un data base per la somministrazione di donne adulte, tutelando la loro capacità riproduttiva”

La dottoressa Nicolai e la dottoressa Muttini hanno espresso estrema soddisfazione in merito, perché offre la possibilità alle donne colpite, di conquistare una migliore qualità della vita e di evitare sempre più, cure invasive e stressanti, aldilà degli aspetti connessi con la fertilità e la possibilità di portare avanti delle gravidanze, oltre che, naturalmente, dato primario, l’insorgenza di recidive.

Il primario di ginecologia dottor Marrai, ha ricordato la qualità dell’Azienda territoriale:”Che ha un humus fertile con ricercatori di grande valore,- dice- che supera la dimensione aziendale: è molto importante che professionisti come Alessandro Ghelardi che riescono a trovare spazio all’interno della azienda. Voglio menzionare- continua- anche un altro studio, Itos, che osserva l’impatto del covid sulle gravidanze : questa attività di ricerca prevede di collezionare tutte le fasi della gravidanza, compresi i tamponi e altro materiale, che poi è mandato a Roma all’Istituto superiore , che poi ricostruirà la storia dell’impatto del covid sulle gravidanze .Un altro pensiero è, che vorrei rassicurare la popolazione : il nostro reparto anche in pandemia non ha mai abbandonato la sua attività e questo grazie ad uno staff molto preparato e di eccellenza”.

In conclusione, l’intervento della dottoressa Immacolato che è stata molto importante per l’avviamento dello studio : “ La task force aziendale in Toscana – afferma- è molto importante per il supporto ai ricercatori ad avviare alla fase pratica la ricerca , per arrivare ai risultati, che sono il fine dello sperimentatore : nella task force ci sono dei professionisti come farmacisti e biologi e poi i dossier vengono sottoposti al comitato etico. Noi siamo contenti di aver contribuito a tutto questo, voglio sottolineare che senza ricerca non c’è innovazione e senza innovazione ci si ferma. L’intuizione del dottor Ghelardi è stata molto brillante e importante per la nostra azienda sanitaria. La sperimentazione è una mission dell’azienda per cui per noi da regolamento è attività istituzionale, quindi non hanno compensi se non le risorse per coprire i costi e che non devono pesare sui costi assistenziali. La sperimentazione per noi ha un alto valore etico”.

E’ stata anche rimarcata la fondamentale importanza della somministrazione del vaccino HPV, nella fascia d’età primaria, cioè al compimento degli undici anni : si rileva ancora molta resistenza fra la popolazione e per questo serve un’azione di sensibilizzazione efficace.