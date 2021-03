Cronaca



Toscana zona rossa da lunedì

venerdì, 26 marzo 2021, 18:26

Oltre alla prevista zona rossa per tutta Italia, nei giorni coincidenti alla Pasqua, 3-4-5 aprile, per la Toscana il cambio di colore anticipa dal prossimo lunedì 29 marzo, fino al 6 aprile: lo comunica in una nota il governatore Giani, che rende conto dell'esito dell'incontro con il ministro Speranza, che ha comunicato le risultanze della cabina di regia del Comitato Tecnico Scientifico: "I dati della Toscana hanno un valore di contagi su 7 giorni pari a 251 su 100 mila abitanti, rispetto al limite previsto dal decreto legge approvato dal governo Draghi di 250 su 100 mila abitanti".



Già negli scorsi giorni, a più riprese e durante occasioni di interviste alla televisione o a mezzo stampa, il governatore aveva fatto presente una situazione che si configurava ai limiti, cosa che poi è stata confermata dagli ultimi dati. Si susseguono sulla pagina social del presidente, i commenti dei cittadini, sempre più contrariati e poco speranzosi sulla fine di questa pandemia, che sta mettendo a rischio economia ed equilibrio psichico.



Per la zona rossa, valgono ovviamente tutte le restrizioni previste e che includono, fra le altre, il divieto di spostamento fra comuni se non per motivi comprovati di lavoro o salute e sono sospese le attività al dettaglio, fatta eccezione dei generi di prima necessità, chiusi i mercati salvo le attività legate al florovivaistico, all'agricoltura e agli alimentari, aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito comunale, una sola volta al giorno.