Tragedia a Carrara: muore nel sonno un giovane 24enne

giovedì, 18 marzo 2021, 13:02

La giunta Persiani ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le proposte per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua): si tratta dei progetti “Una colonia A.m.i.c.a.” inerente la riqualificazione della colonia Ugo Pisa e zona Partaccia e di “Una montagna V.i.v.a.” relativo ad una rigenerazione...

mercoledì, 17 marzo 2021, 18:09

Sempre molto numerose le proteste da parte dei residenti del centro storico di Carrara, per lo stato di degrado in cui versa la parte più antica della città: per la verità, non è esattamente storia recente, anche se negli ultimi tempi

mercoledì, 17 marzo 2021, 13:41

Il comune di Carrara ha inviato ieri la candidatura al bando per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” (Pinqua), che assegna un contributo fino a 15 milioni di euro per interventi di riqualificazione socio-residenziale e rigenerazione urbana

mercoledì, 17 marzo 2021, 11:24

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha approvato la graduatoria finale delle scuole che hanno partecipato all'offerta didattico-educativa 2020-2021 proposta nel dicembre scorso

mercoledì, 17 marzo 2021, 10:32

In vista del 22 marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, Athamanta insieme ad altre realtà del territorio attive per la tutela della Alpi Apuane, lancia una critical mass domenica 21 marzo per "ripercorrere insieme alcune tappe importanti della devastazione del bacino idrico più grande della Toscana"

mercoledì, 17 marzo 2021, 08:37

Frustrazione, voglia di lavorare, paura di contagiarsi, bollette e contributi da pagare, pensieri foschi sul futuro: il lungo sfogo della coraggiosa ristoratrice apuana Paola Giusti