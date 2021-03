Trovato in possesso di marijuana, segnalato romeno

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 8 marzo 2021, 13:59

Oggi, festa della donna, nei Centri trasfusionali dell’ospedale Apuane di Massa e dell’ospedale di Pontremoli, è in corso – fino al pomeriggio - la raccolta di sangue e di plasma nell’ambito del “Plasma Day”

lunedì, 8 marzo 2021, 13:53

Timo, rosmarino e salvia e poi mimose di Sanremo: questi sono stati gli omaggi che questa mattina, 8 marzo, le numerose pazienti del day hospital di oncologia e cure palliative a Carrara, hanno ricevuto in occasione della Giornata internazionale della donna

lunedì, 8 marzo 2021, 13:44

In via Carriona, gli agenti in borghese hanno fermato un cittadino di origini marocchine di 32 anni, effettuando una perquisizione nella sua abitazione che ha portato al sequestro di quasi 2 grammi di cocaina e altri 47 grammi di sostanza da taglio

domenica, 7 marzo 2021, 17:54

Avvocata, magistrata, ingegnera, architetta, imprenditora, amministratrice delegata, presidentessa, consigliera, assessora, sindaca, deputata, sottosegretaria, segretaria di Stato, ministra!! (orrore), tutto al femminile, suona proprio stonato

sabato, 6 marzo 2021, 23:25

Alle ore 18.30, fuori dalla zona movida, all’incrocio fra via Volpi e via Venezia, veniva segnalata una lite per motivi di viabilità stradale. Per l’esattezza una coppia stava attraversando sulle strisce pedonali e un’auto in transito ometteva di dare la precedenza

sabato, 6 marzo 2021, 20:28

La Conferenza donne democratiche della Toscana - ma che roba è? - la invita a chiedere scusa per aver, semplicemente, detto di essere un direttore d'orchestra preferendolo alla declinazione direttrice e la Laura Boldrini, come al solito, ci ha messo il carico da 11