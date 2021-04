Cronaca



25 aprile alternativo a Carrara

lunedì, 26 aprile 2021, 21:10

di francesca vatteroni

"Ho visto un Re", che ci porta subito col pensiero e con la nostalgia all'impegno civile e alla sensibilità di Dario Fo, la mai dimenticata "Bella ciao", la "Dancer encore", ormai l'inno delle piazze francesi contro le limitazioni alle libertà personali sanitarie e poi i balli di gruppo, in cerchio sotto il ritmo dei tamburi africani: armati di chitarre, fisarmoniche e tamburi. Il 25 aprile festeggiato in piazza Alberica da questo gruppo gioioso di nuovi partigiani festanti, una cinquantina circa, è alternativo e lontano dai rituali tradizionali.

"Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo - dice l'Antico Testamento e una toccante canzone di Vinicio Capossela - C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante... Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci... Un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace".

Per i ragazzi e le ragazze di ogni età radunatisi in piazza Alberica è arrivato il tempo della pace, il tempo di ballare, di abbracciarsi, di chiedere la cancellazione delle restrizioni ai diritti personali e di chiedere una gestione diversa della pandemia. E quando domandi loro cosa stia succedendo, scopri uomini e donne con un grande senso di responsabilità e di consapevolezza.

Giulio Milani, editore apuano nonché autore del libro denuncia sullo scempio delle Apuane, La terra Bianca, è lì e prova a spiegarci. "Tanta gente pensa che siamo qui per interesse, invece siamo qui per ribadire che anche davanti a un'epidemia uno Stato di Diritto resta democratico, non diventa una dittatura sanitaria. E' un'epidemia che ha investito l'ordinamento repubblicano e in 75 anni di Repubblica non si è mai visto niente del genere-sostiene Milani che denuncia quanto anche altri oramai stanno iniziando a denunciare con forza nel Paese e in Europa, e prosegue- Dai dati risulta una situazione grave per una parte della popolazione ma l'80% è asintomatica, allora perché si deve continuare con le limitazioni e le fasce colorate? E' da più di un anno che ci sono queste restrizioni, anzi rispetto allo scorso anno, la seconda fase comporta restrizioni ancora più severe: dopo un anno si peggiora. E' un paradosso e un'inefficienza che dimostra che qualcuno se ne sta approfittando e ci sta guadagnando in termini politici e finanziari. Chi ha guadagnato il 50% di fatturato in più in un anno? Big Pharma, Big Tech, banche e finanza. Io sostengo che non siamo davanti a una crisi solo epidemiologica ma a una crisi politica e democratica. E infatti-fa notare l'editore apuano- non ci sono miglioramenti sanitari: ogni giorno c'è la solita conta dei morti. E' in atto un cambiamento dal punto di vista politico e culturale. Politico, perché attraverso la legislazione stiamo andando verso uno Stato etico anziché di diritto, e culturale perché c'è un attacco alla socialità, alla presenza fisica, stanno dissociando la mente dalla esperienza fisica. La mia-sostiene Milani, circondato da cori, musica e balli di quella che considera una nuova "Resistenza" che possa arrivare a un nuovo modo di pensare l'essere cittadini- è un'analisi storico-politica dei fatti e qua siamo oggi a ribadire che c'è un altro modo di leggere gli eventi e di pensare il nostro futuro. Nessuna delle persone qui in piazza vuole ripristinare la situazione precedente che ci ha portato a questo: vogliamo riprogettare il futuro e un'idea nuova di cittadinanza, una cittadinanza attiva che non si limiti a delegare. Voler essere presenti e partecipare: è una rivoluzione mentale, ci vogliamo riappropriare del futuro sottraendolo agli algoritmi e alle macchine e per farlo ci dobbiamo incontrare, non basta vederci in rete". Si ferma un attimo per prendere fiato e poi riprende sorridendo:" Si rendono conto che con la Superlega c'è stata una fuga in avanti di poche squadre ricche e non si rendono conto che questa rivoluzione è una fuga in avanti dei pochi super ricchi! E questo nonostante si sia studiata e lasciata secoli fa alle spalle la Rivoluzione francese in cui già abbiamo già visto una frattura che oggi si ripropone con veemenza, tra Democrazia liberale e Democrazia popolare, totalitaria, individuata dallo storico Jacob Talmon: oggi sul modello della Rivoluzione francese stiamo assistendo alla trasformazione delle Democrazie liberali (combinazione del principio liberale dei diritti individuali con il principio democratico della sovranità popolare ndc) in Democrazie totalitarie. E' una rivoluzione di sinistra che aspira alla società perfetta governata però da un'élite di tecnocrati e che per questo non dispiace affatto alla destra. Ed è una rivoluzione dell'Occidente dove infatti, se ci facciamo caso, si sono registrati il maggior numero di decessi e di cambiamenti politici: non sta succedendo in Asia, in Cina o in Russia. E' un'istanza messianica dove ti dicono che salveranno il mondo ma in realtà lo stanno ammalando. E' questa la frode".

Le parole di Maddalena Zucchelli non suonano meno preoccupate e preoccupanti:" Questa è una resistenza alternativa, oggi ciò contro cui bisogna resistere è la mala gestione del problema sanitario e la mala informazione dei media. Ho scoperto che pochissimi conoscono la terapia domiciliare Covid: c'è un gruppo di medici che cura le persone a casa somministrando farmaci, differentemente quindi dalla "vigile attesa con Paracetamolo" sostenuta dalla linea guida nazionale. E' un gruppo di medici che ha vinto il ricorso al Tar del Lazio contro la vigile attesa e Tachipirina anche se adesso purtroppo il Consiglio di Stato ha bocciato la decisione del Tar: perché per Speranza bisogna stare in Tachipirina e vigile attesa!-si sfoga Maddalena che comunque non si lascia abbattere- Ora stiamo aspettando la sentenza del Tribunale di Roma portata avanti dall'avv. Sandri che denuncia il fatto che l'Oms ha dichiarato che i tamponi nasali sono attendibili solo fino a 25 cicli di applicazioni: dopodiché no. Stanno violando i diritti costituzionali-dice ancora Maddalena-e lo hanno fatto con atti amministrativi comportando che non possono essere dichiarati incostituzionali perché il Tar non può pronunciarsi sulla costituzionalità: Conte ha dimostrato di conoscere bene i meccanismi della giurisdizione italiana e ha giocato una bella partita a scacchi" è la sua amara conclusione.

Nel frattempo, vediamo sopraggiungere in piazza a cavallo della sua bicicletta, don Raffaello Piagentini, l'amato parroco del Duomo, che guardando il gruppo danzante si ferma per un attimo e commenta:" Questi ragazzi che fanno festa sono strepitosi! Penso anch'io che accanto alla pandemia, ci sia una infodemia, con paura e terrore diffusi dai mass media. Dio volesse che questi ragazzi si divertissero sempre così!" dice, per poi rimontare in bicicletta e allontanarsi salutando. Proprio in quel momento, dai cori, si alza forte il grido:"Resistenza! Sempre!".