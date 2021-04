Cronaca



Arrestato giovane marocchino con oltre un etto di cocaina, hashish e 1600 euro in contanti

lunedì, 12 aprile 2021, 11:49

Nel corso di mirati servizi per il contrasto al traffico di sostanze stupefacente, gli agenti della squadra volante del commissariato di Carrara hanno intercettato un trafficante di cocaina, classe 1995, marocchino, con rilevanti quantità di denaro e oltre un etto di cocaina, pertanto ha proceduto al suo arresto in flagranza di reato.

In particolare, durante la serata di sabato 10 aprile, gli operatori della volante hanno notato un veicolo sospetto lungo il Viale XX Settembre. Il conducente, alla vista della volante, ha aumentato l’andatura e poco dopo aver svoltato nel quartiere di Pontecimato, ha gettato una busta dal finestrino. Dopo un breve inseguimento è stato raggiunto dagli agenti i quali lo hanno fermato per poi recuperare la busta che era stata lanciata per strada.

All’esito della perquisizione personale è stata trovata una modica quantità di hashish e di 1700 euro in contanti, mentre la busta che era stata recuperata, dopo il narcotest dalla Scientifica, conteneva 105 grammi di cocaina.

Immediatamente per il trafficante 26enne, sono scattate le manette: arresto in flagranza di reato con contestuale custodia in cella di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Nella giornata di domenica la volante di turno ha, inoltre, controllato un uomo di Carrara, 46 anni, trovato in possesso di un involucro termosaldato contenente cocaina. E', così, stato segnalato alla prefettura per la detenzione ai fini di uso personale.