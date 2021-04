Cronaca



Arrestato lo spacciatore di Pasqua

sabato, 3 aprile 2021, 17:51

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia diretti dal commissario Martina Manganiello, hanno tratto in arresto un massese di 54 enne, pregiudicato per analoghi reati, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della Squadra Volante, impegnati in un servizio mirato al contrasto dei fenomeni connessi al degrado urbano e ai reati tipici della cosiddetta criminalità diffusa, hanno controllato un uomo che, transitando in via Romagnano in sella alla sua bici, alla vista della pattuglia ha gettato due involucri in un canale adiacente alla strada. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un flacone di metadone, mentre le confezioni recuperate sono risultate contenere circa 25 grammi di eroina e 17 di ecstasy.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato in base al vigente Decreto Legge anti-Covid 19, per aver violato il divieto di uscire senza validi motivi.

In tale contesto, a partire da ieri è scattato il “Piano provinciale dei controlli anti-Covid” disposto dal questore di Massa Carrara.

Nel fine settimana, fino al termine delle vacanze pasquali, saranno impegnate pattuglie della polizia con controlli anche presso le stazioni ferroviarie e caselli autostradali affidati alla polizia ferroviaria e alla polizia stradale, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla polizia municipale.

Nel primo giorno la polizia ha controllato più di 200 persone ed elevato 11 contravvenzioni per violazioni delle misure anti-Covid.