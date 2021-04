Comustibili navali non a norma, sanzionato il comandante di una nave a Marina di Carrara

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:29

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 aprile, sul suo profilo social il professor Pier Giorgio Balocchi, docente di scultura all'Accademia di Belle arti di Carrara, dà comunicazione della sua rinuncia al ruolo di organizzatore del Simposio della via Francigena, che dovrebbe avere luogo la prossima estate, dopo aver parlato...

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:19

Marinello Doc, uno dei nomi importanti del lapideo italiano a cavallo degli anni '80 e '90. Imprenditore gentiluomo, apprezzato per i modi eleganti e affabili se n'è andato improvvisamente lasciando nel dolore tutti i suoi cari

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:41

Nella zona della Marina due uomini di 32 e 44 anni trovati in possesso di dosi di cocaina e in centro cittadino un ragazzo 18enne e una donna di 48 anni, trovati in possesso rispettivamente di hashish ed eroina

martedì, 13 aprile 2021, 17:49

Si è svolto oggi, 13 aprile, a Roma un incontro fra una rappresentanza di ristoratori di Carrara e l'onorevole Fassina (LEU) ed Arturo Scotto (Articolo 1), per portare le istanze della categoria che, a più di un anno di distanza dalla partenza dell'epidemia, ha ritenuto opportuno proporre delle misure per...

martedì, 13 aprile 2021, 17:43

La storia di Maia nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco inizia a marzo 2011 quando, dopo aver superato uno skill test (test di verifica e monitoraggio delle capacità in ambito del soccorso), entra con il suo conduttore, VFC Silvio Zurlini, in formazione sotto la Direzione Regionale VV.F.

martedì, 13 aprile 2021, 14:28

Non poteva che essere lui, il titolare degli Orti di via Elisa, a farsi carico delle proteste dei ristoratori di Lucca alla manifestazione indetta da Confcommercio, questa mattina, davanti alla prefettura a Firenze. VIDEO