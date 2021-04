Cronaca



Da dieci mesi aspetta di essere operato alla prostata: l'odissea di un paziente per colpa del Covid

martedì, 27 aprile 2021, 21:24

di donatella beneventi

Deve operarsi alla prostata per un intervento disostruttivo abbastanza semplice, che viene però rimandato da oltre 10 mesi: l’emergenza Covid ha allungato i tempi di attesa e Mauro Lombardi vive col catetere praticamente da un anno, durante il quale sfiorano la cinquantina gli accessi che ha effettuato al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana per disagi più o meno gravi legati di volta in volta al posizionamento o al funzionamento dello stesso.

Ha 75 anni, vive a Castelnuovo e sta vivendo questo incubo insieme alla figlia Laura, da mesi ormai protagonista con lui di questa assurda situazione. Inutile precisare che la causa del continuo rimandare un intervento che nel giro di poche ore e una brevissima degenza risolverebbe il problema è la diffusione del Coronavirus, e il fatto che moltissime operazioni siano state rimandate dall’emergenza.

Il paziente non intende certo dire che la precedenza dovrebbe toccare a lui rispetto al altri utenti, affetti sicuramente da patologie più gravi e vittime di malattie talvolta oncologiche, ma è evidente che la situazione sia diventata ingestibile e frustrante.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Laura è arrivata il 21 aprile, quando dopo l’ennesima spedizione al nosocomio per l’ormai consueta procedura di riposizionamento del catetere, al paziente è stato chiesto pagare un ticket di 25 euro per l’avvenuta prestazione, tra l’altro presentata come una “presunta ostruzione di catetere vescicale” e una dimissione che attestava che il catetere “funziona benissimo!”.

Si si, proprio così, con il punto esclamativo, quasi ad indicare una sorta di insofferenza alla cosa da parte del reparto. Ed è stato questo il dettaglio che ha fatto andare su tutte le furie la giovane: <<Non si tratta di mancanza di volontà a versare i richiesti 25 euro – ha detto – ma di un rifiuto della risposta che è stata data, come se già non bastasse il contesto, e come se per noi fosse divertente recarci di tanto in tanto a fare un giro panoramico in ospedale. Il personale è anche competente e disponibile in pronto soccorso, a dire la verità non abbiamo neanche mai atteso molto e il problema è stato sempre risolto veramente con poco, ma non è una cosa normale. A parte l’aspetto fisico, mi riferisco anche a quello psicologico: mio padre si imbarazza a dover richiedere sempre l’intervento di qualcuno, io non metto in dubbio che possa essere lui a spostarlo senza volere, ma non ne può più>>.

Dopo un tentato intervento di embolizzazione delle arterie prostatiche, un’infezione e un anno di disagi, le condizioni per sottoporsi all’intervento, peraltro da effettuarsi con laser perché meno invasivo per le condizioni di salute di Mauro, pare manchino ancora: il personale sanitario è impegnato con i pazienti Covid, a Sarzana, ma anche a Milano, dato che il paziente è inserito nelle liste di entrambe le Asl. Ma tutto tace.