Cronaca



Festa della Liberazione in Piazza… delle R’Esistenze

venerdì, 23 aprile 2021, 11:08

Nata quasi per scherzo grazie alla ostinata ricerca filologica di Marco Rovelli circa l’iscrizione incisa sul mattonato in Piazza Palma ed attribuita frettolosamente a Ghandi – o ad altri, poco importa – ed invece scaturita dalla penna e dalla fervida coscienza umana e militante di Julia Esquivel, poetessa guatemalteca, teologa della liberazione ed attivista per i diritti umani, nell’intento di denunciare le violenze e di interpretare le speranze delle popolazioni indigene di origine Maya e di tutti gli oppositori alle dittature militari fasciste in America Latina e nel mondo.

Così è nata con Rovelli l’idea di una “cantata” in Piazza Palma, simbolicamente da ribattezzare “Piazza delle R’Esistenze”, per celebrare quest’anno il 25 Aprile, la Festa della Liberazione. Poi lo scherzo, l’idea ha preso forma nella volontà di altre ed altri. Marco si è subito reso disponibile con i suoi canti, la sua chitarra, la sua sensibilità, il suo vissuto, il suo senso di comunità senza confini. Poi l’ARCI 31 settembre, Non Una di Meno Massa-Carrara, l’Associazione “Alberto Benetti APS”, l’ANPI Massa “Linea Gotica Patrioti Apuani”, altri ancora.

Ma questa, ancora una volta e per mille anni ancora, non è e non sarà una celebrazione per “nostalgici sopravvissuti”. Il senso di questo volerci ritrovare lo affidiamo, condividendolo, alle parole di Marco Rovelli estratte da “Eravamo come voi”.

“Cos’è la Resistenza, se non, semplicemente, la forma più ‘radicale’ di esistenza ?

Resistere, come a una tempesta, facendo leva su se stessi, sulla propria forza; ed, eventualmente, su quella di altre forze con la nostra combinate. Dunque, stare saldi a una radice (l’albero, esempio di sapienza resistente): ma una radice senza suolo, una radice interiore. Resistenza è essere fedeli a se stessi, alla scelta fatta che dischiude un mondo, e fa conseguire una visione che consenta di afferrarsi ad ogni istante. E questo si chiama, semplicemente, etica. La Resistenza, dunque, è l’etica. L’etica è sapersi collocati in uno spazio e in un tempo, e tracciare la propria forma, afferrando i fili che ci costituiscono in quanto nodi di una rete sconfinata, e poi, una volta afferrati, tirarli quei fili, e dargli una forma e un senso nuovo. È una resistenza molteplice e innominabile, quella di cui noi, oggi, abbiamo bisogno. A questo serve ripercorrere le storie di chi è stato esemplare nella sua etica, nel suo saper tracciare fedelmente la propria forma: per inventarne di nuove”.

Ecco, tra una piazza ingannata ed una Guatemala offesa, tra poesie di Kurdi dimenticati ed il canto per Vittorio Arrigoni, tra Dante e l’inferno di femminicidi o di Gaza, una Bella Ciao universale da intonare ora e sempre.

Ritroviamoci, allora, qualche minuto prima di mezzogiorno di domenica 25 aprile in Piazza Palma – per molti ormai Piazza delle R’Esistenze –, magari con un fiore, per onorare il passato con la consapevolezza di oggi ed il desiderio di continuare a batterci e sognare un mondo diverso e migliore.