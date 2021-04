Cronaca



Il centro storico di Carrara che si rianima: Maac Marmi investe su via Santa Maria

martedì, 13 aprile 2021, 09:07

di donatella beneventi

Buone notizie per il centro storico di Carrara, con nuove aperture che riattivano il tessuto commerciale, sotto il segno del marmo, del progetto e delle tecnologie: Maac Marmi, di Thomas Cassani e la moglie Maggie Ruggero aprirà in estate, la propria sede amministrativa in via Santa Maria, nel cuore della città antica, a due passi dal Duomo.



"La nostra azienda si occupa di marmo e progettazione, - spiega Thomas - con una metodologia innovativa, praticamente un virtual tour che dà accesso ad uno show room dove il cliente può scegliere fra la nostra produzione, scegliendo le varianti di marmi a disposizione, dopodichè, con oculus, che permette la fruizione in realtà aumentata, può inserire virtualmente ciò che ha scelto, nel suo contesto privato, è un servizio che forniamo alle aziende che per diversi motivi, non ultimo, la difficoltà di spostamenti degli ultimi tempi, non possono essere presenti sul territorio per acquistare.



Questo servizio ha trovato diversi riscontri positivi, abbiamo delle commesse importanti, una con un museo di fama internazionale e altri progetti, per ora, top secret: crediamo molto nella città, e anche se dal punto di vista strategico, l'apertura di un ufficio amministrativo in una zona industriale poteva essere una scelta logica e facile, abbiamo puntato sul centro storico, e, grazie al bando della regione, abbiamo avuto la possibilità di avere un locale molto grande, per cui, abbiamo deciso di riservare gran parte dello spazio disponibile , agli artisti che gratuitamente potranno farne richiesta per esporre le loro opere: ovviamente gli scultori sono i benvenuti, ma non solo loro, anche pittori, fotografi".