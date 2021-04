Cronaca



Inaugura targa in ricordo del sindaco Gino Cecchieri

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:17

Sabato 24 aprile alle ore 11,30 il sindaco Francesco Persiani inaugurerà una targa marmorea a ricordo del sindaco avvocato Gino Cecchieri.



La targa, apposta su iniziativa di Franco Frediani sulla facciata della casa di via Alberica ove l'illustre personaggio a lungo abitò e dove si spense, vuol rendere omaggio ad una figura, ingiustamente dimenticata, che nelle vesti di primo cittadino spese tutta la vita e le energie per il bene della comunità.



Nato il 27 giugno del 1889 fu tra i protagonisti della ricostruzione e si trovò ad amministrare una città reduce da un conflitto che ne aveva segnato gli uomini e devastato il tessuto urbano. Con l'impegno suo e di altri illustri cittadini,tra questi Guidoni, Del Nero, Del Giudice, Bondielli..... la città seppe risorgere dalle macerie e tra mille sacrifici avviarsi verso anni di un certo benessere. Personaggio di altri tempi, Cecchieri intese il suo mandato politico come una missione arrivando a trascurare la sua stessa professione. Dirittura morale, assoluto disdegno da ogni facile guadagno, generosità le sue qualità indiscusse. integerrimo con gli altri ma anche con se stesso si pose al completo servizio della città. La sorte gli fu avara e non raccolse quanto aveva seminato. Da sempre estremamente religioso, non mancava il rito giornaliero della Santa Comunione, gli ultimi anni della sua vità lo avvicinarono al Terzo Ordine Francescano ove trovò quell'oasi di pace e di fraternità a lungo cercata. Si spense in solitudine il 14 marzo del 1968 all'età di 79 anni.



La statura del personaggio vorrebbe che gli venisse dedicato un qualche angolo della città e Frediani auspica che ciò possa avvenire ed abbia la precedenza su titolazioni a personaggi che, seppur di tutto rispetto, alla città nulla hanno dato.