Cronaca



"Io, Michele Castaldi, cittadino di serie B, vi racconto la mia storia"

sabato, 17 aprile 2021, 09:44

di donatella beneventi

Storie di persone invisibili, che non fanno numero, che non compaiono mai sulle prime pagine dei giornali: malattia, disagio, povertà e siamo a Carrara, la città dalle tante contraddizioni, dove a volte certe cose non si vogliono vedere e in questi tempi così complicati, il distanziamento sociale si coniuga con egoismo, chiusura, diffidenza.



La storia che la Gazzetta di Massa Carrara raccoglie e pubblica ha come protagonista proprio un uomo invisibile, Michele Castaldi, 62 anni, di Carrara, che in una lettera, scritta di getto, in maniera semplice e diretta, vuole gridare la sua disperazione e che rispettosamente si pubblica per intero, perché questa è la vita vera, sperando che chi di dovere possa aiutare Michele:

"Ho cominciato a lavorare dall'età di 14 anni e purtroppo ho dovuto smettere per problemi fisici preoccupanti nel 2009: il primo problema è stata un vena gonfia all'altezza del rene destro, che mi impedì di continuare a fare il mio lavoro, per cui ne ho poi cercato un altro,ma gli anni passavano ed arrivò il secondo stop fisico: una bella ischemia o ictus con due emboli cerebrali , che mi causò una invalidità del 75% e una pensioncina, con la quale dovevo vivere io e la mia famiglia di tre persone, in una casa, che per fortuna, mi ero costruito con le mie mani".



Michele cerca di trovare ascolto dall'amministrazione allora in carica, chiedendo un appuntamento con il sindaco di allora, Angelo Zubbani: "Non fui mai ricevuto - dice - per cui spostai il mio problema verso i media .giornali, video poi mandati in varie emittenti e su siti giornalistici: dopodichè, dopo tanti tentativi, mi ricevettero in comune la signora Fambrini e l'allora dirigente del sociale la signora Tommasini, che mi pagarono le bollette arretrate e diedero la borsa lavoro a mia moglie.



Veniamo ad oggi - continua - il 22 ottobre 2020 fui trasportato urgentemente all'ospedale di Lucca avevo preso il covid ,fui subito intubato e messo in coma ventisei giorni e poi risvegliato, poi ho rifatto altri trenta giorni per cure antibiotiche e alla fine il medico mi ha detto che sono un soggetto " sulla linea di confine", con molte poche speranze di farcela, ma alla fine vinsi io con la mia tenacia.



Sono tornato a casa , ho sofferto fisicamente tantissimo nel post covid e infatti dagli esami è risultato che la conseguenza è stata la spondilodiscite - prosegue - la quale oltre ai fortissimi dolori, mi ha spezzato due vertebre e quindi dopo un mese di nuovo ricovero al Noa , sono di nuovo a casa: gli assistenti sociali che mi son stati dati nell'ultimo periodo sono stati ben tre,, mi han tolto la borsa lavoro, mi danno buoni spesa ma non continui :insomma io come posso vivere? Tutt'oggi prendo 789 euro di RdC più 280 euro di pensione di invalidità, con una famiglia di quattro persone, ho fatto domanda per accompagnamento e prepensionamento ma non ho avuto alcun esito in merito. Non ce la faccio più".