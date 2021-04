Cronaca



Kermesse 'dantesca' d'eccezione per le strade di Carrara

sabato, 17 aprile 2021, 15:29

di donatella beneventi

Stamattina, sabato 17 aprile, ha avuto luogo una improvvisata kermesse dantesca a Carrara, nel rispetto ovviamente delle regole anti Covid.



Il Comitato "Carrara per Dante" ha filmato, con la collaborazione di Laura Bighi e Lorenzo Caravello (del Cineclub Cineamatori Apuani Fedic) alcuni "personaggi" che la Divina Commedia la conoscono bene ed altri che l'hanno declamata in altre lingue: tra i primi Don Raffaello Piagentini, che ha dato vita ad una rappresentazione molto toccante, un dialogo fra l'uomo di oggi alle prese con la pandemia e le tragedie mondiali e Dante stesso, tornato a Carrara e che cerca di dare risposte ai tormenti del nostro tempo, e il prof. Piero Jacopetti che l'ha recitata a memoria in veste dantesca,, attirando l'attenzione di tanti passanti e curiosi.



Lo storico locale Beniamino Gemignani si è soffermato sui legami tra Dante e Carrara mentre Bernadette Péruchot e Katherine Hutton hanno declamato il XX ° Canto dell'Inferno, quello in cui si parla di Aronte e del Carrarese, rispettivamente, in francese e in inglese. Riccardo Canesi ha concluso, recitando alcuni passi della "Commedia" in carrarino scritti dal compianto Carlo Viti. Presenti anche per il Comitato Donatella Beneventi ed Edoardo Morotti.



Tutti filmati realizzati per l'occasione, entreranno a far parte di un documentario su Carrara e Dante che Cineamatori Apuani vogliono realizzare.