La polizia celebra i 40 anni della legge di riforma

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 1 aprile 2021, 09:52

Le misure sono valide dal 7 al 30 aprile : i punti salienti riguardano la soppressione della zona gialla, il ritorno in classe fino alla prima media e l'annullamento del potere delle regioni in materia di chiusura scuole

giovedì, 1 aprile 2021, 09:11

Ancora una volta la scuola “San Filippo Neri” di Massa i meglio noti Fratelli Cristiani hanno trasformato il vasto cortile in un grande teatro all’aperto

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:36

In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, l’assessorato alla cultura e l’assessorato alle politiche sociali del comune di Massa presentano congiuntamente il progetto che il Museo Guadagnucci dedica ai pubblici ricompresi nello spettro autistico

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:03

Mohamed El Hawi per gli amici Momi da Firenze, Antonio Alfieri da Sassuolo, Umberto Carriera da Pesaro, Biagio Passaro da Modena, tutti in tour lungo la Penisola, sono stati cacciati dal sindaco di Minori solo perché avevano osato sedersi ad un tavolo in riva al mare per mangiare un panino e una bibita. VIDEO

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:58

Dopo Pasqua rientro a scuola con sorpresa per gli studenti carraresi: con la ripresa delle attività educative e scolastiche infatti scatteranno tre progetti di educazione alimentare realizzati dall’amministrazione comunale grazie alle risorse assegnate dal Ministero delle Politiche Alimentari attraverso la Regione Toscana

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:34

La Adoc Toscana Nord, sede di Massa Carrara, ha deciso di dare il proprio contributo alla battaglia dell'Ail e tramite il presidente Mauro Bartolini ha acquistato 25 uova di Pasqua