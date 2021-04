Cronaca



Pier Giorgio Balocchi: "Rinuncio all'organizzazione del simposio della via Francigena"

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:29

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 aprile, sul suo profilo social il professor Pier Giorgio Balocchi, docente di scultura all'Accademia di Belle arti di Carrara, dà comunicazione della sua rinuncia al ruolo di organizzatore del Simposio della via Francigena, che dovrebbe avere luogo la prossima estate, dopo aver parlato con il sindaco De Pasquale: "Questa decisione - scrive Balocchi - vuole essere un atto di ferma protesta contro la manifestazione che il comune di Carrara sta organizzando a Marina e che prevede una kermesse di abbattimento e scultura (si fa per dire) di alberi, con motoseghe e quant'altro, manifestazione che giudico di pessimo gusto e bassissimo livello, brutta ed incivile caricatura di un vero simposio di scultura".Il simposio della via Francigena è un appuntamento, alla sua terza edizione, che vede coinvolti gli allievi del corso di scultura dell'Accademia, con realizzazione in diretta di sculture: un modo per avvicinare le persone al mondo del marmo e dell'arte, da una parte, e per valorizzare territori e risorse, dall'altra".

Donatella Beneventi