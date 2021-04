'Risorsa' marocchina trovata con un etto di cocaina e arrestata

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 26 aprile 2021, 21:57

I bambini, i genitori, la dirigente scolastica Silvestra Vinciguerra, le insegnanti e tutto il personale della Scuola Primaria "Mario Frezza", facente parte dell'I.C. Fossola Gentili di Carrara, ringraziano calorosamente la Fondazione Marmo Onlus, rappresentata dalla presidente Bernarda Franchi e dalla Coordinatrice della Fondazione Dott.ssa Stefania Corsini, e la Fondazione "Ferruccio...

lunedì, 26 aprile 2021, 21:15

Nella giornata in cui la Chiesa ricorda San Giorgio martire i Templari Cattolici d'Italia si sono ritrovati nel Duomo di Carrara per la solenne celebrazione eucaristica

lunedì, 26 aprile 2021, 21:10

Per i ragazzi e le ragazze di ogni età radunatisi in piazza Alberica è arrivato il tempo della pace, il tempo di ballare, di abbracciarsi, di chiedere la cancellazione delle restrizioni ai diritti personali e di chiedere una gestione diversa della pandemia

sabato, 24 aprile 2021, 20:18

Ancora una volta Lucca non ci sta e, alle 18.30, in piena zona arancione, scende in piazza non per protestare contro le misure anti-Covid, ma, più semplicemente, perché non ce la fa più e vuole vivere, incontrarsi, parlarsi e non c'è mascherina che tenga

sabato, 24 aprile 2021, 20:10

Ci eravamo recati in piazza S. Michele per immortalare la valanga di giovani intenti a vivere quando, dopo aver scattato una foto alle pattuglie della polizia che non sapevano cosa fare, ci è stato intimato di indossare la mascherina nonostante ci fossero decine di persone senza

sabato, 24 aprile 2021, 17:24

I carabinieri hanno alzato la stanghetta dei controlli sugli edifici e capannoni abbandonati che spesso diventano un ricettacolo di spaccio e degrado, oppure luoghi di occupazioni sgradite di sbandati o malintenzionati senza scrupoli