Salute e benessere, sabato e martedì visite gratuite nelle farmacie di Nausicaa

venerdì, 23 aprile 2021, 13:17

Tre iniziative gratuite nelle farmacie di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Il prossimo appuntamento si svolgerà sabato 24 aprile: l'obiettivo di questa giornata sarà fornire, a chi ne farà richiesta, una valutazione dello stato di salute dei propri piedi. Sarà coinvolto uno specialista del settore e le visite si svolgeranno alla farmacia "Paradiso" di Marina di Carrara (via del Cavatore, 27) dalle 9.30 alle 12.30. Sarà presente il podologo Jacopo Moscatelli.

Il secondo appuntamento si svolgerà sempre alla "Paradiso" e riguarderà il benessere della pelle in collaborazione con Eubos. Sarà presente una professionista che consiglierà agli utenti i prodotti più adatti per il trattamento della pelle (anche quelle più sensibili e con problemi dermatologici). L'evento, totalmente gratuito, si terrà per tutto l'orario di apertura. Informazioni e appuntamenti al numero 0585 785702 o direttamente in farmacia.

Il terzo appuntamento sarà alla farmacia "La Prada" di Avenza martedì 27 aprile e servirà a combattere l'osteoporosi e prevenire le fratture, attraverso il controllo della densità ossea. Per prenotare la visita gratuita, effettuata in collaborazione con Zentiva, è necessaria la telefonata al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.