Segnalate quattro persone per possesso di droga

martedì, 13 aprile 2021, 17:49

Si è svolto oggi, 13 aprile, a Roma un incontro fra una rappresentanza di ristoratori di Carrara e l'onorevole Fassina (LEU) ed Arturo Scotto (Articolo 1), per portare le istanze della categoria che, a più di un anno di distanza dalla partenza dell'epidemia, ha ritenuto opportuno proporre delle misure per...

martedì, 13 aprile 2021, 17:43

La storia di Maia nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco inizia a marzo 2011 quando, dopo aver superato uno skill test (test di verifica e monitoraggio delle capacità in ambito del soccorso), entra con il suo conduttore, VFC Silvio Zurlini, in formazione sotto la Direzione Regionale VV.F.

martedì, 13 aprile 2021, 14:28

Non poteva che essere lui, il titolare degli Orti di via Elisa, a farsi carico delle proteste dei ristoratori di Lucca alla manifestazione indetta da Confcommercio, questa mattina, davanti alla prefettura a Firenze. VIDEO

martedì, 13 aprile 2021, 09:07

Buone notizie per il centro storico di Carrara, con nuove aperture che riattivano il tessuto commerciale, sotto il segno del marmo, del progetto e delle tecnologie: Maac Marmi, di Thomas Cassani e la moglie Maggie Ruggero aprirà in estate, la propria sede amministrativa in via Santa Maria, nel cuore della...

martedì, 13 aprile 2021, 08:40

Non sono i santi di Curzio Malaparte, ma meriterebbero una beatificazione a prescindere. Oggi in piazza la gente che non ce la fa più con, a fronteggiarla, le forze di polizia schierate in assetto antisommossa: bravi! VIDEO

lunedì, 12 aprile 2021, 20:16

Inaugurazione al Porto di Marina di Carrara del nuovo fascio di binari interni, una componente molto importante per il traffico merci da e per il porto e un momento positivo per la provincia tutta