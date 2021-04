Servizi sociali: "Caso Castaldi, la famiglia è sempre stata supportata"

Altri articoli in Cronaca

sabato, 17 aprile 2021, 16:26

I carabinieri sono tornati a far visita ad un pregiudicato di 74 anni che solo un mese fa aveva finito di scontare il suo ultimo debito con la giustizia per fatti di droga

sabato, 17 aprile 2021, 15:29

Stamattina ha avuto luogo una improvvisata kermesse dantesca a Carrara, nel rispetto ovviamente delle regole anti Covid

sabato, 17 aprile 2021, 13:14

La polizia negli ultimi giorni ha effettuato intensi servizi di controllo del territorio dedicati specificamente al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attraverso l’impiego delle squadre volanti dell’ufficio controllo del territorio del commissariato di Carrara

sabato, 17 aprile 2021, 11:48

Brutta sorpresa questa mattina in avvio di turno a Nausicaa. Infatti, quando gli addetti al servizio igiene urbana, che operano utilizzando motoapi, si sono recati nel parcheggio aziendale per raggiungere il proprio mezzo, hanno constatato che, nottetempo, erano stati rubati i catalizzatori delle marmitte, rendendo impossibile l'uscita dei mezzi

sabato, 17 aprile 2021, 09:44

La storia che la Gazzetta di Massa Carrara raccoglie e pubblica ha come protagonista proprio un uomo invisibile, Michele Castaldi, 62 anni, di Carrara, che in una lettera, scritta di getto, in maniera semplice e diretta, vuole gridare la sua disperazione

venerdì, 16 aprile 2021, 21:14

Dopo la Pasqua in rosso, sono tornate le condizioni per permettere al semaforo-Italia di riaccendersi del colore meno restrittivo. Lo ha confermato il premier Draghi nella conferenza stampa di questa sera, fissando il 26 aprile come data della ripartenza