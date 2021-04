Cronaca



Si rovescia il rimorchio di un Tir: paura alla rotatoria di viale Galilei

martedì, 27 aprile 2021, 19:25

di francesca vatteroni

Inaugurata solo qualche settimana fa (appalto da Salt di 800.000 euro e un'amministrazione particolarmente soddisfatta del risultato raggiunto), la rotatoria di viale Galileo Galilei con la quale si ha accesso al casello autostradale, è diventata stamani presto scenario di un rovesciamento di rimorchio, per fortuna senza conseguenze, dato l'orario e la conseguente assenza di traffico.

Alle 4.30 circa, infatti, un mezzo articolato, scendendo dal cavalcavia del viale Galilei, sulla rotatoria e probabilmente nel tentativo di imboccare l'autostrada, si è inclinato facendo finire il carico, delle lastre di metallo, sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti Polizia Statale e Vigili del Fuoco.

La polizia, interpellata, ha fatto sapere di aver elevato al camionista una multa per eccesso di velocità e per perdita del carico. "Ha preso troppa velocità ed è andato fuori asse" fanno sapere dalla Questura.

Nel frattempo però qualcuno sottolinea la pericolosità della pendenza della rotonda, soprattutto per chi arriva da Marina e scende dalla china del cavalcavia. Come Maura Masetti che intorno alle 5:30 di stamani ha preso, come tutte le mattine, l'autostrada per andare a lavoro. "Ho visto il camion con il rimorchio inclinato-racconta-c'erano Polizia e Vigili del Fuoco. Pioveva, era buio, avevo due camion davanti a me e ho visto poco, però ho notato qualcosa che stava per terra. I Vigili del Fuoco-continua a raccontare Maura Masetti- ci facevano strada perché abbiamo dovuto percorrere la rotatorio in senso inverso di marcia per poter raggiungere il casello. Probabilmente il camion veniva da Marina di Carrara e doveva entrare in autostrada. Il rimorchio era inclinato verso l'esterno, verso monte" riferisce Masetti.

"C'è un bel dislivello - non può fare a meno di osservare poi - una bella pendenza, non è come la rotatorio di Massa-paragona, riferendosi alla nuova rotatoria di Massa tra viale Chiesa, la statale Aurelia e piazza Liberazione-è molto più in pendenza".

Stesso racconto anche per Adriano Bogazzi, che anche lui si trovava a passare di lì per andare a lavoro: "Ho visto poco. Passando recandomi al lavoro, quello che ho visto è solo il bilico rovesciato sul fianco e credo che trasportasse del ferro, mi sembravano lamiere centinate, però non ne sono certo, ho dato giusto un' occhiata passando".