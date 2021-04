Tartaruga tratta in salvo al largo di Marina di Carrara

Altri articoli in Cronaca

martedì, 6 aprile 2021, 14:12

Nel fine settimana pasquale i carabinieri forestali della stazione di Massa, la cui giurisdizione comprende Massa, Carrara, Montignoso, Fosdinovo ed Aulla, hanno di nuovo sanzionato nel territorio di Fosdinovo alcuni motociclisti per circolazione fuoristrada

domenica, 4 aprile 2021, 21:46

Sono rimbalzate su tutto il territorio nazionale. Le scene di quanto accaduto sulla Costiera Amalfitana lo scorso martedì non hanno lasciato in silenzio nessuno. Il rappresentanti del movimento Io Apro erano appena giunti a Minori, sulla costiera amalfitana. Video

sabato, 3 aprile 2021, 17:56

I carabinieri hanno preso di mira due esercizi pubblici e una palestra inosservanti delle misure previste per fronteggiare il Covid da questo Governo di parassiti e come al solito, a rimetterci, sono partite Iva e cittadini che hanno solo voglia di vivere

sabato, 3 aprile 2021, 17:51

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della polizia diretti dal commissario Martina Manganiello, hanno tratto in arresto un massese di 54 enne, pregiudicato per analoghi reati, per spaccio di sostanze stupefacenti

sabato, 3 aprile 2021, 11:49

E' accaduto ieri a Livorno: una 'risorsa' boldriniana si è accanita contro i paletti che tengono fisse al molo le barche solo che, maldestramente e, fortunatamente, nella veemenza e nella violenza, è caduto nel fosso. Un VIDEO che i buonisti verniciati di rosso dovrebbero guardare bene...

venerdì, 2 aprile 2021, 23:09

La portavoce dell'amministrazione comunale pentastellata e del sindaco Francesco De Pasquale, ex collaboratrice de Il Tirreno, non ha gradito alcuni editoriali del direttore della Gazzetta e ha anche denunciato il direttore all'ordine dei giornalisti