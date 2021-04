Cronaca



Udito e scoliosi, due nuove visite gratuite nelle farmacie di Nausicaa

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:54

Due nuovi appuntamenti con la salute nelle farmacie di Nausicaa. Domani, giovedì 29 aprile, alla farmacia del "Cavatore" a Carrara dalle 9 alle 12.30 a un controllo gratuito dell'udito. I cittadini, giovani e meno giovani, interessati potranno controllare gratuitamente lo stato di salute del proprio apparato uditivo, attraverso un avanzato controllo del condotto uditivo e il test delle capacità uditive, e sulle eventuali consulenze professionali legate al trattamento dei suoi disturbi. Sarà inoltre garantita una consulenza su come migliorare la propria condizione relativa a eventuali compromissioni dell'udito. Il servizio è fruibile contattando il numero 0585 70050 o recandosi direttamente in farmacia.

L'altra iniziativa si svolgerà venerdì 30 aprile alla farmacia "La Prada" di Avenza e riguarderà la campagna di screening dedicata in modo specifico alla ricerca della scoliosi e dei dismorfismi della colonna vertebrale nel bambino dai 6 anni e nell'adolescente fino ai 18 anni. Il servizio è promosso dal Cps, il Centro Psicologia e Sport di Marina di Carrara. Gli specialisti nel trattamento di queste patologie nell'età evolutiva saranno disponibili per una visita volta ad identificare queste problematiche e proporre le misure di ginnastica personalizzata attiva, volte a controllare l'evoluzione della casistica, per uno sviluppo armonico della colonna vertebrale fino all'età adulta. Per prenotare è sufficiente telefonare al numero 0585 53161 o recarsi direttamente in farmacia.