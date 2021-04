Cronaca



Una rappresentanza di ristoratori di Carrara ricevuti a Montecitorio per proporre misure a difesa della categoria

martedì, 13 aprile 2021, 17:49

di donatella beneventi

Si è svolto oggi, 13 aprile, a Roma un incontro fra una rappresentanza di ristoratori di Carrara e l'onorevole Fassina (LEU) ed Arturo Scotto (Articolo 1), per portare le istanze della categoria che, a più di un anno di distanza dalla partenza dell'epidemia, ha ritenuto opportuno proporre delle misure per fronteggiare la crisi del comparto. Per Carrara , erano presenti: Nadia Cavazzini (il ReBacco), Nicola Delnero (Le Palme) , Simona Lenzoni ( Pub il Socio), Gabriele Giovannelli (Terrazza del Conte).

"L'incontro è coinciso con l'esemplare manifestazione nazionale di FIPE Confcommercio che si è svolta su diversi territori - spiega la Cavazzini - siamo andati in rappresentanza di tutti i colleghi che come noi sono fermamente convinti che a più di un anno di distanza dalla partenza dell' epidemia, ci sia da raddrizzare il tiro di tante manovre: l'esperienza insegna e chi meglio di chi li vive sulla propria pelle , può far capire i molteplici disagi esistenti".

Molteplici i punti toccati, tutti fondamentali e di spessore e di cui riferisce ancora Nadia Cavazzini: "Alcune argomentazioni si sono basate sulla revisione della Tari , sui contributi che devono essere proporzionati ai costi fissi,una programmazione certa sulle riaperture , essenziale per una sana ripartenza. Abbiamo poi toccato anche la questione affitti e sottolineo, che ci siamo anche ricordati di quelli quasi totalmente dimenticati, ma che fanno parte della filiera come i produttori, gli agenti, le aziende di catering che hanno visto un crollo totale del loro fatturato. Una particolare proposta in difesa del valore delle nostre attività è stata quella del blocco delle licenze per almeno due anni :su questo insieme di proposte verranno preparati degli emendamenti al prossimo scostamento di bilancio dal gruppo parlamentare di LEU. Abbiamo così dato il via ad un tavolo di discussione che avrà un filo conduttore in una serie di prossimi incontri, tutti finalizzati ad armonizzare i prossimi interventi governativi".

"Abbiamo scelto questa strada diretta e pacifica - conclude - per bruciare quei tempi che nessuno di noi può più aspettare e per farci carico, oltre al grande lavoro fatto dalle associazioni di categoria, della parola di tante attività del territorio in piena crisi".