Vasto incendio sulle Alpi Apuane

sabato, 24 aprile 2021, 20:18

Ancora una volta Lucca non ci sta e, alle 18.30, in piena zona arancione, scende in piazza non per protestare contro le misure anti-Covid, ma, più semplicemente, perché non ce la fa più e vuole vivere, incontrarsi, parlarsi e non c'è mascherina che tenga

sabato, 24 aprile 2021, 20:10

Ci eravamo recati in piazza S. Michele per immortalare la valanga di giovani intenti a vivere quando, dopo aver scattato una foto alle pattuglie della polizia che non sapevano cosa fare, ci è stato intimato di indossare la mascherina nonostante ci fossero decine di persone senza

sabato, 24 aprile 2021, 17:24

I carabinieri hanno alzato la stanghetta dei controlli sugli edifici e capannoni abbandonati che spesso diventano un ricettacolo di spaccio e degrado, oppure luoghi di occupazioni sgradite di sbandati o malintenzionati senza scrupoli

sabato, 24 aprile 2021, 17:19

Questa mattina, al n° 54 di via Alberica, sulla facciata dello stabile che fu abitazione dell'avvocato Gino Cecchieri, su iniziativa di Franco Frediani, è stata apposta una targa commemorativa dell'illustre personaggio, che fu sindaco della città dal '47 al '58

venerdì, 23 aprile 2021, 17:42

Il dado è tratto. Con un Rt al di sotto dell'1, mentre nel monitoraggio della scorsa settimana era a 1.01, ed un'incidenza dei casi a quota 187, la Toscana da lunedì 26 aprile rientrerà in zona gialla

venerdì, 23 aprile 2021, 16:37

Lo straniero, un 37enne originario del Marocco con piccoli reati alle spalle, ha giurato e spergiurato di non avere nulla a che fare con la droga e di trovarsi lì solo per coltivare la terra e accudire i polli. Il fiuto dei cani antidroga, però, non si smentisce mai