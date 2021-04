Cronaca



Vietato fare arte in tempo di Covid: multato un gruppo di giovani

giovedì, 15 aprile 2021, 15:19

di donatella beneventi

Le norme restrittive anti-covid, non solo stanno ammazzando il turismo, la ristorazione, il commercio e la libertà di ciascuno di noi, ma hanno dato anche un bel colpo di scure alla cultura e all'arte, almeno per quello che riguarda la sua fruizione: l'arte però non si ferma, gli artisti continuano a creare, cercando di leggere e interpretare la realtà attraverso i propri filtri.



Purtroppo, in questi tempi oscuri, succede che un gruppo di giovani artisti dell'Accademia, facenti parte del progetto "Up Ground 31" fondato nel 2018, venga multato per aver infranto le regole che vietano assembramento, in circostanze che vengono ampiamente spiegate dagli stessi in un comunicato: "Il progetto Up Ground 31, è in costante crescita e ha il fine di ravvivare il contesto culturale della città e di dare a tutti la possibilità di esprimersi. Lo stesso luogo espositivo è mutevole - spiegano - e si evolve tra spazi privati e pubblici, raccogliendo ciò che trova e trasformandosi a seconda delle necessità. Ad oggi sono sette le mostre che hanno saputo ospitare un totale di 45 giovani, con 93 opere".



Circa tre settimane fa, esattamente il 26 marzo, i ragazzi, una ventina, si raccolgono esattamente come fanno ogni giorno in aula, in uno spazio privato in occasione dell'apertura della sesta edizione di "Up Ground 31. "Per adattarci alla situazione - spiegano i ragazzi- le modalità dell'iniziativa sono diventate private e non pubbliche, le inaugurazioni sono cambiate e si sono svolte esclusivamente a porte chiuse nel rispetto delle norme anticovid, con la partecipazione esclusiva dei diretti interessati, parte di un circuito stretto e solamente accademico. Il 26 marzo stesso alle ore 22.10 - continuano - dopo varie sollecitazioni da parte degli organizzatori a lasciare il luogo, quattro agenti di polizia sono entrati nello spazio, hanno chiesto le generalità di tutti i presenti per "un semplice controllo" e così, dopo uno dialogo rispettoso e maturo da entrambe le parti, lasciano il luogo assieme agli studenti, intenti rientrare nelle proprie abitazioni. A distanza di due settimane, però, alcuni di loro vengono invitati dal commissariato a presentarsi per firmare una multa per aver violato le prescirzioni atte al contenimento del rischio epidemiologico".



"Consapevoli del fatto di aver violato alcune norme nate per prevenire il contagio - affermano - ci chiediamo effettivamente come avremmo potuto, noi, essere un pericolo per noi stessi, dato che facciamo parte di uno stesso nucleo relazionale anche nelle nostre abitazioni private, essendo ognuno di noi il coinquilino di altri. Per quanto riguarda l'orario, ci trovavamo in procinto di abbandonare lo spazio espositivo, a dieci minuti dall'inizio del coprifuoco e ci chiediamo se questo può essere un motivo sufficiente per multarci. Concludiamo, dicendo che bisogna continuare ad essere esseri sensibili in modo tale da poter sensibilizzare, non solo perchè siamo studenti d'arte, ma anche individui".