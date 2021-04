Visita guidata al fosso di Poveromo

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 29 aprile 2021, 19:36

Il 1 maggio le grandi strutture di vendita - supermercati, ipermercati e centri commerciali - rimarranno chiusi dopo le 13. La mattina potranno invece rimanere aperti

giovedì, 29 aprile 2021, 17:37

Su Facebook è comparso un video nel quale si vede la presenza delle forze dell'ordine in un locale per controlli legati al rispetto delle norme anticovid e l'intervento di un uomo che ha invitato le stesse a rifiutarsi di eseguire le norme dei Dpcm

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:17

Il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha fatto visita alla delegazione di spiaggia di Massa e, successivamente, all’ufficio locale marittimo di Marina di Pisa

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:26

Marco Cappato e Mina Welby (Ass. Luca Coscioni) assolti anche dalla Corte di Appello di Genova per l'assistenza al suicidio assistito fornita a Davide Trentini: "In attesa del Parlamento andiamo avanti, col referendum e il numero bianco per aiutare gli italiani che soffrono"

mercoledì, 28 aprile 2021, 12:54

Due nuovi appuntamenti con la salute nelle farmacie di Nausicaa. Domani, giovedì 29 aprile, alla farmacia del "Cavatore" a Carrara dalle 9 alle 12.30 a un controllo gratuito dell'udito

martedì, 27 aprile 2021, 21:24

Deve operarsi alla prostata per un intervento disostruttivo abbastanza semplice, che viene però rimandato da oltre dieci mesi