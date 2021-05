60° anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Popolo di Carrara

Altri articoli in Cronaca

martedì, 4 maggio 2021, 19:26

Condannati in appello i proprietari per aver detenuto il bull terrier in condizioni incompatibili con la sua natura causando sofferenza. Il PM non ha fatto appello, quindi la Corte ha potuto comminare solo una condanna al risarcimento e non una condanna detentiva

martedì, 4 maggio 2021, 19:14

Si intitola The Walk of Peace ed è il dipinto di oltre 5 chilometri presentato dall'artista Dale per segnare la ripartenza dell'arte e della cultura in Italia dalla pandemia

martedì, 4 maggio 2021, 16:37

Un tragico incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marina di Carrara e ha visto coinvolta Tiziana Boggi, 74 anni, madre del noto campione di tennis in carrozzina Nicola Codega, entrambi residenti nello stesso stabile, dotato di ascensore privato

lunedì, 3 maggio 2021, 22:36

Questa mattina alle 11 alla foce del fosso di Poveromo si è svolto l’incontro pubblico per verificare i lavori idraulici di sistemazione e messa in sicurezza del fosso stesso che da molti tecnici del settore, politici e semplici cittadini appaiono super dimensionati se non inadeguati per eccesso

lunedì, 3 maggio 2021, 16:52

La polizia ha effettuato mirati servizi di controllo del territorio dedicati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti mediante l’impiego del personale operante delle Volanti del commissariato di Carrara

lunedì, 3 maggio 2021, 16:49

Corruzione, falso e truffa ai danni dello Stato. Questa la sentenza emessa dal G.I.P del tribunale di Massa nei confronti di Francesco Ambrosio, Renato Viscuso, Enrico Micheloni, Saverio Mostratisi, Ubaldo Figliorelli, Mauro Fioletti, Bongiorni Alberto, Francesco Nacchini, Alessandro De Ranieri, Mario Andrei, Paride Rinaldo e Michele Nardi