Alcol ai minori, multati due locali

sabato, 22 maggio 2021, 11:59

La polizia di Carrara, negli ultimi giorni, ha effettuato intensi servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attraverso l’impiego di personale in abiti civili della squadra di polizia giudiziaria, specializzato nell’attività antidroga

sabato, 22 maggio 2021, 11:42

Oggi in varie città d’Italia e, in particolare, a Palermo, verranno commemorati i giudici Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo, e le donne e gli uomini della polizia, loro scorta, tutti caduti per vile mano mafiosa

sabato, 22 maggio 2021, 08:58

Un vero Paradiso perduto, verrebbe da dire prendendo spunto dal titolo del famoso libro di Charles Dickens. Non ci crederete, ma stiamo parlando dell'area dove oggi sorge Imm-CarraraFiere

venerdì, 21 maggio 2021, 17:23

L' Associazione Farmacisti Volontari per la protezione civile (vedi www.farmacistivolontari.it) costituisce una sezione anche in Toscana

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:04

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Sabato 22 maggio dalle 9 alle 1230 e dalle 15.30 alle 19 presso la farmacia "La Prada" di Avenza sarà possibile effettuare gratuitamente visite fisitoterapiche per la valutazione di problematiche muscolari e articolari

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:00

Continuano le donazioni all'ospedale Apuane di Massa. Un "cordone" di solidarietà che in tutto il periodo di pandemia non si è mai interrotto, grazie alla sensibilità di tante associazioni e privati cittadini