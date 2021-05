Cronaca : massa



Alcol ai minori, multato per la seconda volta: rischia la sospensione della licenza

sabato, 29 maggio 2021, 12:07

Nella serata di ieri è stato attivato, come tutti i fine settimana, il dispositivo di sicurezza composto da pattuglie della polizia, dell’Arma dei carabinieri con il concorso di quelle della polizia municipale, in linea con le determinazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinate da un funzionario di polizia della questura.

Sono state vigilate le principali piazze della città, tra cui piazza Mercurio e piazza Narciso, per verificare il rispetto delle misure anti Covid-19, ma anche per contrastare i fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana connessi alla somministrazione di alcol ai minori e all’abuso di sostanze stupefacenti.

Su input del questore di Massa Carrara sono state impiegate anche pattuglie della divisione della polizia amministrativa in borghese.

Tanti i controlli effettuati, che hanno portato la polizia a sanzionare per la seconda volta il titolare di un esercizio pubblico individuato mentre somministrava alcol a minori: rischia la sospensione della licenza. Tre i ragazzi sanzionati per la violazione del coprifuoco in piazza Narciso e un uomo è stato denunciato per ubriachezza molesta.

Nella serata di ieri le pattuglie hanno constatato il sostanziale rispetto del coprifuoco delle 23 da parte degli esercenti e dei giovani che hanno responsabilmente risposto all’invito di rientrare a casa.