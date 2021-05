Cronaca



Anche a Massa-Carrara si ricordano gli eroi, vittime della mafia

sabato, 22 maggio 2021, 11:42

Oggi in varie città d’Italia e, in particolare, a Palermo, verranno commemorati i giudici Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo, e le donne e gli uomini della polizia, loro scorta, tutti caduti per vile mano mafiosa.

"Affinchè la memoria e i valori a cui questi servitori dello Stato - dichiara, per il costituendo Comitato “Sport e Legalità”, il presidente A.N.P.S. - Associazione Nazionale Polizia di Stato Massa Carrara Cav. Antonino Bruno - si sono ispirati fino al massimo sacrificio, potesse permeare, anche nella nostra provincia, le nuove generazioni, nel gennaio 2020 abbiamo costituito un gruppo denominato “Sport e Legalità”(comprendente Ufficio Scolastico Provinciale IX Massa Carrara, CSI/Massa Carrara, ANPS/Massa Carrara, Parrocchia Sanmartino al Ponte, Veterani dello Sport – UNVS Massa,CIF – Centro Italiano Femminile Comunale – Carrara OdV, e altri ancora),con l’intento di organizzare un evento commemorativo/sportivo, in 2 fasi, con la partecipazione attiva delle scolaresche.

La pandemia ha stoppato il progetto, ma non la ferma determinazione di realizzarlo al più presto.

E’ con queste motivazioni che intendiamo ricordare questi eroi, vittime della mafia, che con il loro sacrificio hanno gettato le basi per un futuro migliore".