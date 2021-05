Cronaca



Anziano precipita dal sesto piano e muore

lunedì, 3 maggio 2021, 13:22

Una tragedia si è consumata stamani ad Avenza.



La vittima è un ottantenne precipitato dal balcone dell’appartamento in cui viveva, al sesto piano di via Podenzana.



Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. La chiamata al 118 è partita alle 9.15, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed i sanitari intervenuti sul posto ne hanno constatato il decesso.