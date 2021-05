Arrestato per furti, deve scontare oltre un anno di reclusione

Altri articoli in Cronaca

martedì, 11 maggio 2021, 20:20

Si è disputata l’annuale gara individuale di matematica detta Coppa Dini. La gara è organizzata dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Firenze ed è riservata a tutti i ragazzi di quarta e quinta superiore della Toscana, alla gara però vengono anche ammessi ragazzi selezionati più giovani

martedì, 11 maggio 2021, 18:29

Nel corso dell’audit, effettuato dall’Asl Toscana Nord-Ovest terminato nella sera di ieri, è stato analizzato accuratamente il flacone utilizzato per la vaccinazione della tirocinante 23enne

martedì, 11 maggio 2021, 15:35

C’è un tratto preciso lungo il fosso Lavello da dove vengono scaricati rifiuti di ogni genere, plastica, pneumatici, elettrodomestici, mobiletti di legno, bombole del gas, il tutto documentato da sopralluoghi effettuati con cadenza sistematica dai tecnici comunali, decine di fotografie e filmati delle videocamere di sorveglianza

martedì, 11 maggio 2021, 14:36

"Ovunque per il bene di tutti – Infermieristica di prossimità per un sistema salute più giusto ed efficace" è il tema della "Giornata internazionale dell'infermiere" che si celebra domani, 12 maggio, in occasione dell'anniversario della nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne

martedì, 11 maggio 2021, 12:37

L'utilizzo di droni che negli ultimi tempi si è diffuso, sia per uso professionale sia per hobby, ha moltiplicato le problematiche legate ai sorvoli: non solo sicurezza dello spazio aereo e tutela della privacy, ma anche disturbo della natura

martedì, 11 maggio 2021, 10:36

Il 5 maggio, presso l'Approdo Turistico La Madonnina di Viareggio, Fondazione Round Table Italia Onlus e iCare srl hanno sottoscritto contratto di comodato per installare un Sea Bin, ossia un raccoglitore di rifiuti galleggianti nelle acque