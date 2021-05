Pabe, l'amministrazione respinge le accuse su trasparenza

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 5 maggio 2021, 09:08

Nel video sono state raccolte immagini provenienti da tutte le zone dell’area aziendale: Apuane, Lunigiana, Piana di Lucca, Valle del Serchio, Zona Pisana, Alta Val di Cecina Val d’Era, Zona Livornese, Elba, Valli Etrusche, Versilia

martedì, 4 maggio 2021, 19:26

Condannati in appello i proprietari per aver detenuto il bull terrier in condizioni incompatibili con la sua natura causando sofferenza. Il PM non ha fatto appello, quindi la Corte ha potuto comminare solo una condanna al risarcimento e non una condanna detentiva

martedì, 4 maggio 2021, 19:14

Si intitola The Walk of Peace ed è il dipinto di oltre 5 chilometri presentato dall'artista Dale per segnare la ripartenza dell'arte e della cultura in Italia dalla pandemia

martedì, 4 maggio 2021, 19:06

In Duomo si festeggia solennemente il 60° anniversario dell’Incoronazione della Madonna del Popolo. Il rinnovo dell’atto di affidamento alla Madonna, il dono dei Ceri rossi e la benedizione delle mamme domenica 9 maggio, la città di Carrara celebrerà solennemente la Patrona della Città: la Madonna del Popolo

martedì, 4 maggio 2021, 16:37

Un tragico incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Marina di Carrara e ha visto coinvolta Tiziana Boggi, 74 anni, madre del noto campione di tennis in carrozzina Nicola Codega, entrambi residenti nello stesso stabile, dotato di ascensore privato

lunedì, 3 maggio 2021, 22:36

Questa mattina alle 11 alla foce del fosso di Poveromo si è svolto l’incontro pubblico per verificare i lavori idraulici di sistemazione e messa in sicurezza del fosso stesso che da molti tecnici del settore, politici e semplici cittadini appaiono super dimensionati se non inadeguati per eccesso