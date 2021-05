Cronaca



Crollo ponte a La Spezia, Sommariva fa il punto: "Un anno per ricostruirlo. Ora priorità famiglie evacuate"

giovedì, 13 maggio 2021, 16:08

di francesca vatteroni

Sul ponte Pagliari a La Spezia, il presidente dall'Autority portuale Mario Sommariva fa il punto della situazione e mette al corrente sulle misure adottate in queste primissime ore dopo il crollo. Come sappiamo il ponte levatoio di servizio alla vicina darsena Pagliari permette il passaggio delle imbarcazioni verso il mare e nella giornata di ieri ha ceduto improvvisamente per fortuna senza causare feriti. Il braccio di ponente del ponte infatti è caduto e al momento resta appoggiato pericolosamente e in modo precario su uno spuntone, minacciando, con una sua torretta reggi-tiranti, la palazzina vicina che quindi è stata evacuata: la priorità dunque al momento è la messa in sicurezza del ponte affinché le tre famiglie per ora alloggiate in albergo a La Spezia, possano fare rientro a casa.

"C'era l'esigenza di fare il punto delle azioni che nell'immediato stiamo facendo - spiega Sommariva organizzando una conferenza stampa proprio sul ponte - vale a dire la messa in sicurezza del ponte caduto per poter fare tornare gli abitanti: ora il ponte si poggia su uno spuntone e il reggi-tiranti potrebbe abbattersi sulla casa: le tre famiglie per il momento sono ospitate in albergo ma se tutto va bene domani potranno tornare a casa. Sono loro al momento che stanno soffrendo di più".

L'altra priorità, spiega il presidente dell'Autorità portuale, è la rimozione del ponte che verrà ricostruito completamente con un nuovo progetto ma fintanto che il ponte resterà sotto sequestro da parte della Procura che sta ancora indagando sulle cause e sulle dinamiche, il ponte non potrà essere toccato.

"Prima che i mezzi possano arrivare e organizzarsi sarà necessario circa una decina di giorni - stima Sommariva - speriamo quindi che in questo frattempo la Procura dissequestri. Poi si impiegheranno più o meno un paio di giorni per rimuovere tutto il ponte e in quei due giorni le tre famiglie verranno nuovamente evacuate: avere per aria 200 tonnellate di ponte è pericoloso".

Nel frattempo le aziende della darsena potranno comunque proseguire le attività, infatti assieme all'Autorità portuale hanno individuato le alternative per la messa in acqua delle imbarcazioni: "La Darsena non è ferma - ha riferito il presidente dell'Autorità portuale - c'è una soluzione via strada e poi operano l'alaggio in passeggiata in centro a La Spezia".

Per la ricostruzione del ponte invece si parla di dover aspettare un anno buono: "Ci sarà da riprogettarlo completamente e sarà necessario un anno circa per costruirlo" ha considerato quindi Mario Sommariva.