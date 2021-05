Cronaca



Dopo le firme e gli appelli della comunità, resta viva la speranza di avere la classe prima elementare a Castagnetola

domenica, 16 maggio 2021, 20:24

Dopo le firme e gli appelli della comunità, resta viva la speranza di avere la classe prima elementare a Castagnetola: “In questi giorni si stanno definendo gli organici per le scuole – interviene Daniele Tarantino, dell’associazione Insieme, a cui alcuni genitori si sono rivolti per un supporto -. I riflettori per la questione della scuola di Castagnetola sono puntati sugli organici assegnati alle primarie della Provincia. In questo momento si hanno notizie dei numeri totali assegnati alla Provincia ma non ai singoli plessi. Ci auguriamo tutti che si possa assegnare al plesso di Castagnetola l’insegnante per la futura prima, che andrebbe così a completare l’ organico. Dai dati pubblicati, e a nostra conoscenza, si evince che sono state autorizzate prime con meno di 15 alunni, alcune di queste si trovano in città e altre nella zona della Lunigiana. Ricordiamo che Castagnetola ha attualmente 9 iscritti ufficiali più 1 in attesa, quindi arriva a 10”. Insomma, c’è ancora speranza e sia i genitori che le associazioni e altre realtà, tra cui la parrocchia di Lavacchio, ce la stanno mettendo tutta per non far morire la scuola di Castagnetola, importante presidio istituzionale per quella parte di territorio collinare. Una lotta della popolazione, dunque, per la difesa delle piccole scuole della montagna che rischiano di chiudere le loro attività per una mera questione di numeri.