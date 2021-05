Cronaca



Festeggiata l’incoronazione della Madonna del Popolo di Carrara nel 60° anniversario

martedì, 11 maggio 2021, 08:48

Si è svolta domenica scorsa in Duomo la solennità che commemora l’Incoronazione della Madonna del Popolo di Carrara. Con un triduo di preparazione, che ha visto la celebrazione del S. Rosario meditato e la S. Messa vespertina, la città di Carrara ha dato inizio ai festeggiamenti nel 60° anniversario. Nella giornata di domenica alle ore 18:30 si è tenuta la S. Messa solenne con il rinnovo dell’atto di affidamento a Maria e la benedizione dei ceri rossi donati ai fedeli sull’altare della S. Vergine. A differenza della festa della Madonna del Popolo, che si celebra da secoli ogni terza domenica di novembre, la ricorrenza della sua incoronazione, stabilita ogni seconda domenica di maggio ha radici molto più recenti ma altrettanto meritevoli di essere conosciute, riscoperte e mantenute.

Tra il 1947 e il 1948 il duomo di Carrara fu oggetto di profondi restauri. In quell’occasione tra le travi del soffitto venne trovata una canna all’interna della quale era conservata un’immagine della Madonna del Popolo col Bambino di antichissima fattura in cui la Vergine e il Figlio recavano sul capo la corona regale. Quell’immagine, tuttora conservata in una teca, viene esposta ai fedeli nelle ricorrenze della Regina del Popolo di Carrara. Al di sotto della sacra immagine è scritto: “Antica miracolosa Immagine della SS. Vergine Madre Maria che sotto l’invocazione della Madonna del Popolo si venera nella Chiesa Priorale di S. Andrea della Città di Carrara”. Nel retro è ancora leggibile questa annotazione vergata a mano: “20 Agosto 1757 – Io P. Agostino M. Guidi figlio del già fu Signor Dottor Ant. Guidi di Carrara, nacqui il dì 25 Marzo 1707 – posto q.ta sagra immagine dentro a q.to soffitto acciò p. intercessione di q.ta Sacra Immagine lo preservi dalle acque del tetto, e fulmini et altre cose. Q.ta Sacra Immagine si venera in q.ta Chiesa all’Altare di S. Antonio di Padova, Altare di q.ta Comunità, et io ebbi la fortuna di farlo staurare et ottenni il privilegio da Roma p. l’officio del Patrocinio di M.V.ne. seconda Dom.ca di 9bre, come si vede nel libro della Comp.a del SS.mo dell’anno 1731 in fondo”. Ne segue il conto delle spese sostenute per i lavori del tetto e dei proventi per pagarlo. Da questo ritrovamento l’allora abate mitrato del Duomo, Mons. Duilio Toni, decise di ridonare anche materialmente alla Madonna del Popolo il fastigio del Diadema Regale incoronandola Madre e Regina del Popolo Carrarese. I nostri antenati vollero così manifestare alla Vergine, con la loro devozione e gratitudine, la certezza della sua protezione. Per ragioni purtroppo mai sufficientemente accertate, l’immagine antica in Duomo andò perduta e venne sostituita con quella che attualmente veneriamo. A distanza di due secoli la città di Carrara rivide una serie di grandiose manifestazioni di fede che si conclusero con la settimana dal 7 al 14 maggio 1961 in cui il vescovo diocesano Mons. Carlo Boiardi, assieme a Mons. Carlo Baldini, vescovo di Chiusi e Pienza e Mons. Duilio Toni abate mitrato del Duomo, coadiuvati dal clero cittadino diedero vita ad una serie di predicazioni e sacri riti che terminarono con una imponente processione che, attraversando l’intera città giunse in una piazza Alberica gremita all’inverosimile. Le cronache dell’epoca riportano in particolare l’appassionante omelia tenuta in quell’occasione da Mons. Baldini che ripercorse la storia della Madonna del Popolo, delle sue grazie verso la città di Carrara, in tutti i tempi, parlando ai fedeli con un linguaggio di fratello e di concittadino, parlando da figlio del popolo ai figli del popolo, riconfermando l’appellativo di “Città della Madonna”. Dopo la benedizione dei due diademi Mons. Boiardi si accinse a incoronare la Madonna e il Bambino mentre la piazza esplodeva in un fragoroso e prolungato applauso. Mons. Toni, a nome dell’intera comunità carrarese lesse quindi il solenne atto di consacrazione della Città alla Madonna mentre il vescovo diocesano esortava la popolazione a «continuare nella tradizione gloriosa che è aspirazione alle supreme idealità dello spirito con l’aiuto della Madonna». I diademi con cui venne incoronata la Madonna furono realizzati dalla ditta Vera Andrei di Carrara con l’oro e le pietre offerte dal popolo di Carrara assieme al lascito testamentario della sig.ra Ethel Franzoni-Sanguinetti.

Una curiosità: con le generose offerte di materie preziose fu possibile realizzare anche un gioiello che pendeva dal collo della Vergine, oggi raramente esposto assieme agli originali delle corone, che contiene al suo interno una piccola pergamena in cui è redatto in caratteri microscopici il “documento che posa sul cuore della Madonna” in cui sono riportati dati storici e religiosi di questa solennità, tra i quali l’annuale offerta di olio per alimentare la lampada che un tempo ardeva ininterrottamente sull’altare della Madonna del Popolo quale segno di affidamento dell’intera città alla “sua Madonna”. In tempi più recenti questo rito è stato convertito nell’offerta da parte dei fedeli dei caratteristici ceri rossi che brillano perennemente di fronte al tabernacolo come segno di fede della città e del popolo di Carrara.