Fiorella Fambrini: "Miglioriamo il nostro territorio ripartendo dalla scuola e pensando a Nicola Codega"

domenica, 9 maggio 2021, 22:50

di donatella beneventi

Appello alle istituzioni da parte di Fiorella Fambrini, già dirigente scolastico titolare dell'Istituto Barsanti di Massa, reggente del Pacinotti di Bagnone e dell'Alberghiero Minuto di Marina di Massa, nonché presidente dell'Associazione di Promozione Sociale FREE P.I.C.A.S.So e vice presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Massa e presidente di ANIC (Ass. ne Nazionale Ipovedenti e Ciechi)-Scuola di Massa Carrara, Membro della Consulta della Disabilità della Provincia di Massa Carrara: una lettera aperta dove si pone al centro il mondo della scuola e dell'inclusione sociale, forte della sua esperienza a contatto con i ragazzi e per la sua presenza in associazioni vicini al mondo della disabilità. Lo spunto è stato offerto anche dalla triste vicenda che ha coinvolto Nicola Codega, colpito dalla morte della madre, avvenuta pochi giorni fa e che ha richiamato l'attenzione su questo mondo, quello dei diversamente abili, lasciati ancora più soli dalle restrizioni anti covid .

Nella lettera, si fa richiamo alla necessità di potenziare la sanità e l'istruzione, che si sono rivelate fragili allo scoppio della pandemia e la Fambrini pone l'accento proprio sulle azioni intraprese nei confronti delle politiche rivolte al mondo della scuola:

"Per i problemi della scuola aggredita dal Covid - dice - la panacea era stata individuata nei banchi a rotelle, che hanno attirato l'ironia ed il sarcasmo , purtroppo giustificati, laddove servivano (e servono) spazi ampi e organici adeguati: personale docente e ATA che permettessero le attività didattiche in classi con numero limitato di alunni, ovviamente in presenza per tutti, "normodotati" e soggetti più fragili. Ho virgolettato il termine normodotati, perché anche gli alunni e le alunne senza problematiche certificate durante la pandemia hanno vissuto un'esperienza sconvolgente che ha sovvertito i ritmi della loro vita e l'idea di socialità. Tutto questo mentre il precariato diviene più precario e rende la stabilità sociale del Paese un'illusione, in "un'Italia che non è quella che dovrebbe essere l'Italia, in un'Europa che non è quella che dovrebbe essere l'Europa.Per insistere sul tema della scuola- continua- ci attendiamo nella nostra Provincia, già tanto debole prima della pandemia, non vengano più fatti tagli di organici scolastici e che i sindaci con le loro consulte comunali ad essi si oppongano con tutta la loro forza, dando voce anche allo smarrimento, alla sofferenza e alla rabbia di tanti che chiedono di poter vivere una vita decente,perché i diritti non si concedono, bensì si riconoscono in tempo utile, come dovrebbe essere in un paese civile e democratico.

Pensando proprio al tema dell'inclusione- conclude- chiudo questo breve appello, dedicandolo ad un amico: a Nicola Codega, che dei valori della società civile e inclusiva ha fatto la missione della sua vita. A Nicola, forte e sensibile, che ha perso da poco, e drammaticamente, la sua adorata madre, ma che, ne sono certa, avrà la forza per continuare il suo impegno per l'affermazione dei diritti in una società migliore".