Cronaca



Gardensia 2021, grande successo

sabato, 29 maggio 2021, 19:33

Si è tenuta ieri, sabato 29 maggio, la prima giornata della manifestazione "Bentornata Gardensia! Fermiamo la sclerosi multipla con un fiore" organizzata dall'AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Le postazioni per le donazioni sono state allestite dai volontari della sezione locale di Massa Carrara presso l'Esselunga di Viale Roma a Massa e l'Esselunga di Viale XX Settembre a Carrara. In pochissime ore tutte le piante di gardenie sono state vendute e sono pronte per sbocciare e colorare le case dei gentili sostenitori. Visto l'enorme successo, la seconda giornata di oggi, domenica 30 maggio, non avrà quindi luogo. L'AISM di Massa Carrara ringrazia calorosamente tutti quelli che, grazie alle loro "donazioni floreali", hanno contribuito a finanziare la ricerca scientifica e a supportare le attività di assistenza alle persone affette dalla malattia. Un ringraziamento va anche ai soci e ai volontari, che donano il loro tempo e i loro sforzi e contribuiscono ogni giorno a sensibilizzare la cittadinanza.



Per chi vuole ancora contribuire alla campagna con una donazione volontaria, può contattare la sezione locale di AISM Massa Carrara in Viale XX Settembre, 0585 872052, oppure donare con un sms o una chiamata al 455512. Per ulteriori informazioni: www.aism.it