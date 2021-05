Cronaca



Gino Stefanini: "Buona Movida a Marina di Carrara"

lunedì, 31 maggio 2021, 12:57

di francesca vatteroni

Il presidente del Comitato Zona Marina di Carrara, Gino Stefanini, interviene con una nota stampa in merito al week-end appena trascorso a Marina, compiacendosi e congratulandosi per il buon risultato ottenuto.

"Buona la prima - esordisce nel comunicato Stefanini spiegando il motivo del suo commento - con questa frase è giusto sintetizzare come è trascorsa la serata di sabato sera 29 maggio: una bella serata, tanta gente in giro ma tranquilla, senza eccessi, pochissima sporcizia lasciata per strada".

Stefanini, infatti, che abita proprio in quel quartiere, facendo un giro domenica mattina presto ha trovato quasi tutto in ordine: senza il solito odore di urina e le solite bottiglie di birra sparse per strada: "Questa si può chiamare "buona movida" e di questo bisogna ringraziare tutte le forze dell'ordine impegnate nei controlli, che, come sempre fanno, si sono adoperate affinché tutto filasse liscio-ha sottolineato Stefanini che ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti, ragazzi e ragazze incluse- Un grazie ai gestori di bar e ristoranti che tra mille difficoltà nello "sbarcare il lunario" cercano di far mantenere la calma ai clienti e un grandissimo grazie a tutte le persone giovani e meno giovani che hanno mostrato una maturità e un senso civico non indifferente". Per Gino Stefanini si tratta di un sensibile miglioramento verso un ritorno alla normalità e conclude la nota riferendosi al quartiere marinello, auspicandosi un ritorno ai vecchi splendori:" Un grazie a tutti ritenendo questo un grande passo per riportare Marina agli splendori che gli competono".