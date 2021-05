Giornata mondiale dei bambini scomparsi: la presenza e il supporto della polizia

Altri articoli in Cronaca

martedì, 25 maggio 2021, 23:23

Una 24enne ha denunciato ai carabinieri di Carrara di essere stata violentata da un uomo, nella notte tra domenica e lunedì scorsi, vicino a una spiaggia di Marina di Carrara

lunedì, 24 maggio 2021, 18:16

Sono oltre cinquecento le firme raccolte in poco tempo per il progetto "Salviamo il nostro futuro" che ha l’obiettivo di sensibilizzare i vertici regionali circa la necessità di avere un registro oncologico specifico per la Provincia di Massa Carrara

lunedì, 24 maggio 2021, 09:28

È stato un ortopedico, chirurgo e specialista e per tutta la vita è stato anche medico di famiglia, adorato dai suoi pazienti, sempre in esubero rispetto al numero consentito. Ricercato e rimpianto anche molti anni dopo il passaggio al pensionamento.

domenica, 23 maggio 2021, 18:17

Un legame che oltrepassa l'aspetto professionale. Insieme fino alla fine nella battaglia per la libertà. Questo e molto altro è Cristiana Francesconi per le Gazzette, paladina di tutti e quattro i quotidiani fondati dal direttore (ir)responsabile Aldo Grandi

domenica, 23 maggio 2021, 17:10

L'azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della dottoressa Silvia Compagnucci, ortottista e assistente in oftalmologia, che così viene ricordata dai suoi colleghi ortottisti dell'Asl Toscana nord ovest

sabato, 22 maggio 2021, 22:25

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiama a raccolta operatori e altri soggetti, soprattutto stakeholder per promuovere l'area protetta durante la prossima estate. Lo fa con un pacchetto di misure per organizzare insieme: "campi estivi giornalieri", le "escursioni estive nel parco" e le "escursioni per ospiti e clienti"