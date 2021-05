Cronaca



Il Parco eroga contributi per gli eventi nell'area protetta

venerdì, 7 maggio 2021, 16:01

Il Parco delle Apuane pubblica il tradizionale avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di iniziative ed attività, senza scopo di lucro, capaci di valorizzare più interessi ambientali, culturali, turistici, sportivi, artistici, ricreativi e sociali delle Alpi Apuane. Il bando, ormai da anni, sostiene eventi culturali su tutta l'area protetta ed oltre, tra cui festival, rassegne musicali e teatrali, mostre d'arte, spettacoli vari, incontri culturali, attività all'area aperta, manifestazioni sportive, ecc. Particolare attenzione sarà riservata alle proposte capaci di sviluppare azioni previste dalla Carta Europea per il Turismo Sostenibile del Parco, specificamente segnalate nell'avviso.

Queste le azioni individuate dal bando:

A06, "Puliamo il Parco": piccoli interventi di bonifica ambientale (raccolta rifiuti abbandonati) e di eventuale pulizia della vegetazione infestante; A12 "Acqua del Parco": visite informata alle sorgenti e ai corsi d'acqua e ai luoghi correlati all'idrogeomorfologia, di maggiore interesse e presenti nel territorio del Parco/Geoparco; A13 "Cibiamoci di Parco": eventi o occasioni di degustazione a tema, con la proposta di percorsi enogastronomici a base di prodotti locali preferibilmente di filiera corta; A15 "ColAzione Apuana": consumo di un tipo di colazione, anche da asporto (sacchetto escursione) a base di prodotti locali e/o produzione di materiali promozionali con indicazione delle caratteristiche dei prodotti locali, delle tecniche e dei loro luoghi di produzione; A17 "Dal campo al piatto": iniziative di rafforzamento tra filiera produttiva agricola e settore turistico, con valorizzazione delle buone tecniche di coltivazione e di un'offerta turistica basata anche sul reperimento di prodotti agricoli di nicchia e di qualità; A35 "Pic-nic sostenibile": visite all'area protetta orientate per il pranzo al sacco con gli obiettivi di sostenibilità ambientale da perseguire attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti e l'utilizzo di materiali biodegradabili.

In totale sono stati messi a bando 16mila euro: il massimo delle risorse disponibili nel capitolo destinato ai contributi. Possono presentare la domanda gli enti e le istituzioni pubbliche, le fondazioni, le associazioni e i cittadini, in forma singola o associata, con priorità relativa per quei soggetti che abbiano sede nell'area parco e contigua. Non possono partecipare (anche come partner) quei soggetti che, per qualsiasi bando di concessione dell'Ente Parco sono incorsi nella revoca del contributo dopo il 1° gennaio 2016; hanno avuto una riduzione del 25% dell'importo liquidato rispetto a quello concesso, per parziale realizzazione o mancanza di documentazione o altra causa, dopo il 1° gennaio 2020; oppure stanno beneficiando di una proroga nella realizzazione di interventi o azioni, rispetto alla data di scadenza ordinaria dell'Avviso di concessione.

Le domande e i progetti dovranno pervenire al Parco Regionale delle Alpi Apuane entro e non oltre le ore 12 di venerdì 21 maggio 2021, unicamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata parcoalpiapuane@pec.it con mail contraddistinta all'oggetto dalla seguente espressione:

"concessione di contributi per iniziative o attività proposte da soggetti terzi nel 2021".

Il bando è consultabile nella pagina dei bandi di gara della sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente all'indirizzo web: http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_gara_procedure.htm