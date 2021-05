Cronaca



Il vescovo in visita all'hub di Carrarafiere per ringraziare il personale

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:41

Continua la campagna vaccinale nella nostra provincia e sono tanti i cittadini che raggiungono l'hub vaccinale di Carrara per poter effettuare il vaccino affinché si possa ritornare presto alla normalità.



Oggi il Vescovo Gianni Ambrosio, Amministratore apostolico della diocesi di Massa Carrara - Pontremoli ha visitato il centro vaccinale portando la presenza della Chiesa universale che nel mese di maggio prega la Vergine Maria in unione con il Papa Francesco per chiedere la fine della pandemia.



"Questa visita - ha spiegato il Vescovo - è un segnale e un'occasione anche per dire grazie a tutti i medici, agli infermieri, agli operatori e ai volontari".



Monica Guglielmi, direttore della Zona Apuana ha ringraziato il Vescovo Gianni Ambrosio per la visita e per una presenza così importante per questo luogo, che segna un momento verso il cambiamento e il ritorno alla normalità dopo tanti mesi di pandemia.

Un grande ringraziamento che il direttore di Zona rivolge anche a nome di tutti gli operatori che prestano il loro prezioso servizio a favore della collettività.