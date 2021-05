Cronaca



La scomparsa del dottor Tesconi, uno degli ultimi amatissimi medici di famiglia

lunedì, 24 maggio 2021, 09:28

È stato un ortopedico, chirurgo e specialista e per tutta la vita è stato anche medico di famiglia, adorato dai suoi pazienti, sempre in esubero rispetto al numero consentito. Ricercato e rimpianto anche molti anni dopo il passaggio al pensionamento. Se ne è andato stanotte il dottor Vinicio Tesconi, dopo tre anni di lotta contro un tumore.

Aveva 85 anni. Una carriera nella medicina fatta di volontà, determinazione e sacrifici che lo aveva visto raggiungere la laurea presso l'Università di Torino e ricevere subito un'offerta dall'eminente professor Tenef per restare a lavorare nel suo staff in una clinica piemontese. L'amore per la sua città e per la sua famiglia lo aveva spinto a rinunciare al prestigioso incarico e ad entrare nel reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Carrara, dove era stato aiuto dei vari primari che si erano succeduti. Il dottore boxer, era chiamato, per la sua passione per la boxe, per la sua stazza notevole e per l'abitudine di scherzare coi suoi pazienti simulando, neanche troppo, ganci e diretti. In gioventù era stato un giocatore di rugby ed aveva militato in serie A con la squadra Carrarese. La medicina era la sua passione, uno studio continuo che lo aveva visto sempre impegnato ad aggiornarsi su terapie e tecniche di intervento. Ma soprattutto era stato un medico di famiglia: il dottore che non rimandava mai una visita al giorno dopo, che rispondeva ad ogni chiamata, che dava ai suoi moltissimi pazienti la certezza di esserci sempre.

Il dottor Tesconi lascia la moglie e quattro figlie e gli amatissimi nipoti e pronipoti a cui era legatissimo.

Il funerale si svolgerà domani 25 maggio alle 15 nella chiesa della Madonna del Cavatore a San Luca.

A Vinicia e alla famiglia Tesconi le condoglianze di tutte le Gazzette.