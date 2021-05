Cronaca



Laddove c'era un paradiso oggi c'è... Imm-CarraraFiere

sabato, 22 maggio 2021, 08:58

di francesca vatteroni

Un vero Paradiso perduto, verrebbe da dire prendendo spunto dal titolo del famoso libro di Charles Dickens. Non ci crederete, ma stiamo parlando dell'area dove oggi sorge Imm-CarraraFiere. Un Paradiso dove regnava incontrastata la bellezza della natura selvaggia e della natura pazientemente coltivata, proiettata a distanza di uno sguardo nel riverbero scintillante di un azzurro paesaggio marino. Proprio un Paradiso, come si lasciò sfuggire, così vuole la leggenda passata nel tempo di bocca di contadino in bocca di contadino, la stessa duchessa Maria Beatrice di Savoia D'Este, la quale rinvenendo dopo uno svenimento mentre era di passaggio per le nostre terre, portata sotto un pergolato e ripresasi, riaprendo gli occhi e guardandosi intorno si lasciò sfuggire: "Ma questo è un Paradiso!", dando così il nome per sempre a quelle nostre terre, conosciute ancora adesso come zona Paradiso e dove sorgono i padiglioni di CarraraFiere e il grande manto di cemento che si estende per la bellezza di circa 95 mila metri quadrati. Là dove erano campi tenuti a grano, granoturco, patate, vigne e dove era il parco della villa padronale, assieme alle case coloniche, oggi languono nell'incertezza della sorte e la spada di Damocle della vendita, cemento e padiglioni.

Oggi infatti i più conoscono solo l'ultimo tassello di una storia lunga, antica e travagliata: è notizia recente che Imm-CarraraFiere ha messo in vendita uno dei suoi immobili, vale a dire una porzione del centro direzionale del complesso fieristico. Sappiamo che la partecipata del comune e della regione (soci di maggioranza) assediata dai debiti, è ancora in attesa sia dell'approvazione del bilancio 2019 che del piano di risanamento votato in prima battuta, quest'ultimo, dall'attuale maggioranza (mostratasi in questi anni molto in sintonia con l'ultima governance della partecipata) senza peraltro averne mostrato documentazione ai consiglieri comunali chiamati a votarlo e nonostante le proteste dell'opposizione che chiedeva di poter prendere visione di documentazione a supporto, per poi sospenderlo successivamente, in seguito a un richiamo della Corte dei Conti avverso le politiche finanziarie sulle partecipate della Toscana, socia nella partecipata.

Ma la storia di quelle terre parte da molto più lontano. Partiamo da Casa Paradiso per esempio, la casa colonica costruita nel 1837 assieme alle altre quattro case coloniche, abitate dai contadini di quelle terre e abbattuta per permettere di edificare lo sfortunato complesso fieristico. Villa Lazzoni, la casa signorile della nobile famiglia dei Conti Lazzoni sarebbe sorta da lì a qualche anno, nel 1870, sulle spoglie di un fabbricato preesistente. Ce lo spiega lo storico Pietro Di Pierro al quale ci siamo rivolti per farci raccontare le vicende di quelle terre, che andavano da via Bassagrande fino al litorale, comprendendo le aree delle colonie Vercelli e Torino le quali vennero edificate invece più tardi, in epoca fascista. Km e km di campi e ancora campi che improvvisamente sbucavano sulla spiaggia. La pineta di via Oriana Fallaci che fiancheggia, ieri i campi e oggi il cemento, ci spiega Di Pierro, venne piantata durante la prima guerra mondiale da un certo Bonotti, contadino di quelle terre:" Più ti avvicinavi al mare e più la terra diventava acquitrinosa, per cui dove ora c'è la pineta, i contadini non coltivavano ma ci mandavano le pecore al pascolo, fino a quando non piantarono la pineta" racconta lo storico. L'uso delle pinete per sanare le zone acquitrinose infatti era tecnica ben conosciuta dai contadini.

L'inizio della fine di un'epoca per quelle terre fu, come sta accadendo oggi, a causa di una questione di debiti: una cambiale da 60 mila lire con la Banca Commerciale che i Conti Lazzoni non riuscirono a onorare.

Prima di appartenere alla famiglia Lazzoni, quelle vaste terre appartenevano, ma Di Pierro è cauto a riguardo e parla probabilmente di un diritto di superficie (diritto di edificare e di godimento), alla Camera Ducale. Fatto sta che nel 1929, per via di questa cambiale non pagata, quelle terre tornano di proprietà pubblica e con l'avvento del regime fascista si decise di destinarle alle colonie per i bambini. "Venne costruita anche la Casa del Fanciullo in quegli anni, una specie di ricovero sanitario per i bambini e un'altra colonia, Casa Apuana: entrambe distrutte dai bombardamenti della Guerra Mondiale" spiega Di Pierro. Con la scelta della destinazione di aree per le colonie, gli edifici storici vennero lasciati nell'abbandono e presto vennero depredati di tegole, persiane e altri materiali diventando oggetto di furti a ripetizione. "Addirittura, villa Lazzoni aveva un ingresso monumentale con due enormi vasi di marmo che vennero trafugati nottetempo con tanto di camion, prima della guerra" racconta ancora la storico. Dopo la guerra purtroppo le amministrazioni fecero poi abbattere tutti gli edifici vandalizzati ma che comunque erano ancora in piedi: tutti tranne uno, la Casa Paradiso. L'unica superstite, distante una ventina di metri dalla villa padronale la quale sorgeva in corrispondenza con il vialetto che si trova nella pineta di via Oriana Fallaci proprio accanto ai bagni pubblici della pineta, era un edificio a due piani con mansarda e terrazza, adornata di affreschi e di un altare esterno in marmo. La Casa Paradiso venne abbattuta nel 1978 per fare spazio al complesso fieristico.

Nando Crudeli nacque e ha vissuto lì, in quella casa insieme alla famiglia e agli zii ( i Boggia-Crudeli). Ci racconta della magia di quei luoghi andata perduta, una magia che cerca di restituirci dipingendola nei suoi quadri. Ci racconta di una piazza in marmo dove adesso c'è il padiglione mobile Arci, proprio dietro la Caserma dei Carabinieri, ci racconta della Tenda Rossa, in origine tutta in legno e costruita durante il regime fascista come spogliatoio per i ragazzini delle colonie, poi acquistata dalla famiglia Parini che la rifece in muratura trasformandola in albergo. Ci racconta dei bambini delle colonie che attraversando i campi per tornare alla colonia venivano fatti fermare davanti all'altare di Casa Paradiso, dove i contadini celebravano la Messa. Ci racconta del parco della villa e delle 43 palme ottuagenarie che costeggiavano il viale di ingresso della villa da viale Galilei, e che con la colata di cemento del 1980 per il polo espositivo, vennero ripiantumate, prima al campo dei pini e poi sul viale Colombo, davanti alla gelateria Giannotti.

Un destino, quello della zona Paradiso, che si intreccia con le scelte fatte in tema politico e industriale da sempre. Ce lo racconta Piero Marchini, coordinatore comunale di Rifondazione Comunista, il quale prova a spiegare il clima in cui nacque la decisione di far sorgere proprio lì il polo espositivo, sottolineando per farci capire il senso, le differenze tra l'atteggiamento verso la propria terra di industriali di altri territori come la vicina Versilia rispetto a quella della nostra classe industriale. "E' sempre stata una zona di pregio, l'hanno sempre abitata i signori assieme alla servitù, loro ci avevano tracciato l'indirizzo da seguire investendo lì denari ed energie con le ville, le strade, le palme: quella zona era uno spettacolo. Poi è finita nel degrado. Era un'area di pregio, con un enorme potenziale turistico e ambientale-ripete Marchini- poteva essere un'area prebalneare con tutto un altro sviluppo, con giardini, piscine, campi da tennis, alberghi tutto a ridosso della pineta: nessuno possedeva questo potenziale. Invece è stata fatta una scelta industriale e che gli industriali di Carrara non hanno mai corrisposto. Noi del PCI all'epoca il polo fieristico lo volevamo lassù alla Fornace-racconta l'esponente di Rifondazione Comunista riferendosi alla zona a ovest di viale Galilei vicina a Battilana dove oggi si trovano concentrati numerosi depositi-qua non c'è l'imprenditoria di Verona che deve stare sul mercato e per questo fa squadra, qua gli imprenditori vivono e godono di un inattaccabile monopolio e non hanno mai sentito il bisogno di costruire una filiera, un tutt'uno dai monti, passando dalle segherie, dai laboratori di marmo, gli studi d'arte e finendo con la fiera del lapideo. A Verona hanno fatto squadra: già negli anni 70/80 trovavi là prezzi di marmettola e di prodotti/sottoprodotti del lapideo a dei prezzi molto più concorrenziali. C'era e c'è un tessuto industriale-spiega- che stringe accordi col territorio. Le amministrazioni comunali assieme a industriali e concessionari di cava avrebbero dovuto condividere un progetto a lunga scadenza ma non andò così. Perché la maggior parte degli industriali non condivise fin da subito il progetto, anzi, andò per conto proprio, forte del suo monopolio. La sindaco Emilia Fazzi-Contigli-racconta Marchini che di quella giunta prese parte- che ereditò quando arrivò a metà degli anni 90 una situazione nata già compromessa, faticò moltissimo a coinvolgere gli industriali locali: in pochi risposero ai suoi inviti. Ricordo tra questi pochi imprenditori Giancarlo Tonini, che fu anche con la Fazzi-Contigli, presidente di CarraraFiere, illuminato industriale titolare di cava e titolare di una segheria: fu uno dei pochi che provò a crederci, era uno che estraeva e lavorava in loco, con una visione, la sua, che avrebbe dovuto diffondersi: estrarre il giusto, lavorare in loco e con la fiera che doveva rappresentare la tappa finale del percorso. Quella di creare un polo espositivo, fu una scelta politica non confortata dagli industriali-ha tirato le fila Marchini concludendo amaro-Quella zona poteva diventare una città del mare, a ridosso della pineta: non ce l'aveva nessun altro". E a farne le spese, concludiamo invece noi, fu proprio il nostro Paradiso perduto.