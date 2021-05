Cronaca



L'Associazione Farmacisti Volontari attiva sul territorio per la campagna vaccinale

venerdì, 21 maggio 2021, 17:23

L' Associazione Farmacisti Volontari per la protezione civile (vedi www.farmacistivolontari.it) costituisce una sezione anche in Toscana. Ha sede a Pisa e si occupa in questo momento, anche a Massa Carrara, di mettere a disposizione i suoi volontari nellambito della campagna vaccinale regionale Covid-19, in un momento in cui è indubbiamente questa la priorità per la collettività. Presso gli hub e le strutture vaccinali toscani infatti, sono adesso operativi anche un centinaio di farmacisti (circa 20 a Massa Carrara) selezionati come vaccinatori e reduci da un recentissimo corso specifico abilitante, in campo con infermieri e medici in questa fase dellemergenza.



LAssociazione Nazionale Coordinamento Farmacisti Volontari per la Protezione Civile è nata nel 2009, dopo il terremoto di LAquila, è stata promossa dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, e ha preso vita sulla base dell esperienza svolta dai farmacisti volontari durante le operazioni di soccorso in Abruzzo. In occasione di quel disastro, attraverso il camper farmacia dei volontari di Cuneo e il container farmacia allestito dalla Federazione degli Ordini, è stato possibile garantire la continuità dellassistenza farmaceutica ai cittadini, sopperendo allattività delle farmacie impossibilitate in quel momento a lavorare. Fino ad oggi erano già attive le sezioni di Cuneo, Verona, Cagliari, Reggio Emilia, lAquila, Campania e Puglia: quella della Toscana si aggiunge quindi alla lista con una sezione che, come le altre, andrà fisicamente coi suoi volontari nei luoghi in cui il servizio farmaceutico è interrotto, per portare continuità tramite lapprovvigionamento di farmaci e lerogazione di prestazioni tramite camper mobili e container. Ulteriori campi di impiego dellAssociazione potranno essere di volta in volta identificati secondo le necessità locali del territorio in tema di protezione civile: questo della campagna vaccinale regionale aveva tutti i requisiti del caso.



Lordine dei farmacisti provinciale intende esprimere il suo ringraziamento ai tanti professionisti che tra i suoi iscritti si stanno mettendo a disposizione delliniziativa, e spera in imminenti ulteriori attività per la neonata sezione, anche il dotarsi, perché no, di un camper da destinare a molteplici interventi sul nostro territorio.