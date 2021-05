Le condoglianze dell'azienda Usl Tno per la scomparsa di Silvia Compagnucci

Altri articoli in Cronaca

domenica, 23 maggio 2021, 18:17

Un legame che oltrepassa l'aspetto professionale. Insieme fino alla fine nella battaglia per la libertà. Questo e molto altro è Cristiana Francesconi per le Gazzette, paladina di tutti e quattro i quotidiani fondati dal direttore (ir)responsabile Aldo Grandi

sabato, 22 maggio 2021, 22:25

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane chiama a raccolta operatori e altri soggetti, soprattutto stakeholder per promuovere l'area protetta durante la prossima estate. Lo fa con un pacchetto di misure per organizzare insieme: "campi estivi giornalieri", le "escursioni estive nel parco" e le "escursioni per ospiti e clienti"

sabato, 22 maggio 2021, 22:11

Oggi in visita al terminal Grendi di Marina di Carrara il Viceministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, On. Teresa Bellanova e il Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, On. Raffaella Paita e On. Cosimo Maria Ferri

sabato, 22 maggio 2021, 11:59

La polizia di Carrara, negli ultimi giorni, ha effettuato intensi servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attraverso l’impiego di personale in abiti civili della squadra di polizia giudiziaria, specializzato nell’attività antidroga

sabato, 22 maggio 2021, 11:54

Il personale dei due locali aveva servito super-alcolici a diversi ragazzi e ragazze, pur essendo minorenni. La giovane età non è però sfuggita ai poliziotti, che hanno proceduto immediatamente all’identificazione dei minori e alla contestazione della relativa sanzione ai titolari dei due locali

sabato, 22 maggio 2021, 11:42

Oggi in varie città d’Italia e, in particolare, a Palermo, verranno commemorati i giudici Falcone e Borsellino, Francesca Morvillo, e le donne e gli uomini della polizia, loro scorta, tutti caduti per vile mano mafiosa