Le iniettano sei dosi di vaccino per sbaglio

lunedì, 10 maggio 2021, 16:49

di beatrice damonte

Domenica 9 maggio, intorno alle ore 9.30, uno spiacevole incidente ha visto protagonista una giovane tirocinante del reparto di salute mentale dell’ospedale apuano alla quale è stata erroneamente somministrata un’intera fiala di vaccino Pfizer non ancora diluito, corrispondente a circa sei dosi. I professionisti dell’azienda USL Toscana Nord hanno tenuto una conferenza stampa per dare tutti i chiarimenti in merito alla vicenda.

“Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto c’è stato un errore nella preparazione e somministrazione del farmaco, dovuto a un cosiddetto “slip”, un errore dovuto all’intensità del lavoro” dichiara Tommaso Bellandi è direttore struttura Sicurezza del paziente dell'Azienda USL Toscana nord ovest.

“Sono errori che vorremmo non succedessero mai - spiega - eppure sappiamo che in certe situazioni si può verificare e con un volume enorme di vaccinazioni, come quello che stiamo affrontando noi, per quanto possa essere un rischio remoto in qualche caso purtroppo avviene”.

Secondo le analisi preliminari della vicenda, si trattava del quinto flacone di circa 60 previsti in tutta la giornata di domenica, l’infermiere avrebbe erroneamente preso il flacone con la sostanza non ancora diluita, prelevando il principio con la siringa per la somministrazione. L’infermiere si sarebbe subito reso conto dell’accaduto ed insieme al medico presente per la somministrazione del vaccino, avrebbero subito avvertito la ragazza ed attutato immediatamente le azioni interne all’ospedale per tenere sotto controllo la situazione. Per precauzione la ragazza è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane per i controlli opportuni, non sembrerebbe abbia avuto effetti collaterali importanti dovuti al sovradosaggio. La famiglia è stata avvertita con la più completa trasparenza.

“Un fatto da tenere in considerazione - dichiara la dott.ssa Antonella Vincenti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale - è che, secondo le sperimentazioni e studi, anche di Pzifer- BioNTech, è stato dimostrato che anche somministrazioni pari a cinque volte superiori alla dose consigliata non hanno effetti collaterali maggiori, la paziente non ha avuto la febbre elevata o altre manifestazioni di effetti del vaccino”.

La giovane non ha avuto bisogno di terapie particolari, se non la somministrazione di una tachipirina e della soluzione fisiologica per reidratarla, anche a causa dello stato emozionale comprensibilmente elevato.

“Sono errori, ripeto, che vorremmo non succedessero mai, eppure sappiamo che in certe situazioni si possono verificare e con un volume enorme di vaccinazioni, come quello che stiamo affrontando noi, per quanto potesse essere un rischio remoto in questo caso è avvenuto” asserisce Bellandi.

“Siamo estremamente rammaricati - continua - innanzitutto per le persone coinvolte: la ragazza che ha ricevuto il vaccino, che tra le altre cose è una nostra tirocinante, per cui c’è particolare cura e stiamo già lavorando per avere un suo rientro e tutelare la salute emotiva sua e del personale sanitario coinvolto nel caso”.

La dott.ssa Vincenti spiega che la ragazza verrà seguita comunque da vicino, per studiare e monitorare gli effetti dell’antigene sullo sviluppo degli anticorpi, in quanto una somministrazione elevata può, paradossalmente, inficiare l’efficacia del vaccino.

In ultimo è intervenuta la dott.ssa Michela Zanetti, responsabile della psicologia ospedaliera, la quale, rimanendo in termini generali afferma che: “Si è cercato di contenere le ripercussioni emotive sulla paziente e sugli operatori. Quello che stiamo cercando di fare in questa pandemia è non demonizzare l’errore, ma valorizzarlo, perché restiamo umani; questa pandemia ha sconvolto tutto il sistema sanitario, sicuramente c’è un certo tipo di stanchezza e il personale ha bisogno di recuperare energia, quindi può purtroppo accadere. Si cerca di riparare a questi errori dal punto di vista organizzativo, ma sicuramente errare fa parte dell’essere umano”.