L'orchestra fiati del liceo inaugura la nuova piazza 'Felice Palma'

sabato, 8 maggio 2021, 21:04

di francesca vatteroni

Passione, dedizione e una piazza tutta nuova: sulle note di Ennio Moricone e di C'era una volta in America i ragazzi e le ragazze del liceo musicale Felice Palma hanno accolto l'amministrazione e cittadini che si sono fermati ad ascoltare il concerto di inaugurazione della nuova piazza Felice Palma, proprio antistante la loro scuola. E' stato un grazie molto bello che l'orchestra Fiati del liceo Palma ha tributato alla sua città. Un repertorio suonato impeccabilmente dai 30 elementi, ragazzi del terzo, del quarto e del quinto anno e con alcuni ragazzi anche del primo e del secondo anno al loro debutto assoluto quindi, con cui si è passati con estrema naturalezza da La canzone dell'Amore perduto e Don Raffaè di De André, a Bohemian Rhapsody e We are the Champions dei Queen, toccando New York New York con le colonne sonore più conosciute e meno e una personalissima e riuscita interpretazione degli Abba . Dal balcone una virtuosissima violinista ha prestato le corde al libertango Astor Piazzolla e una giovanissima cantante, tra il blues e il rap di Sister Act, ha incantato con Joyful Joyful.

Il grazie del sindaco Francesco Persiani è andato a tutta la squadra di giunta e ai consiglieri, ai tecnici, al questore Salvatore Calabrese e i vertici delle forze dell'Ordine presenti e a tutti coloro i quali hanno collaborato direttamente e indirettamente al progetto. "Siamo una squadra affiatata" ha detto il primo cittadino riferendosi alla sua giunta. Ma un grazie speciale è andato all'ingegner Emanuele Donadel, che ha regalato l'idea della piazza:"E' a lui che dobbiamo l'ideazione della piazza-ha dichiarato Persiani prima di lasciare la parola ai giovani orchestrali- e lo ha fatto a titolo gratuito. E' insieme a lui che abbiamo pensato queste parole: oggi si inaugura l'inizio di un percorso, è un punto di partenza per la rinascita, per il decoro per la nostra città per anni bloccata. Una rinascita per la vita sociale, per l'economia e per il turismo. Una piazza semplice e frugale fatta con materiali nostri, nobili e poveri che parlano la nostra lingua. Gli studenti avranno spazio sicuro davanti alla scuola e potranno fare lezione all'aperto. La panchina tonda, al centro della piazza, in marmo, ha due braccia che accoglieranno studenti e cittadini. Questa piazza era già qua. E' bastata tirarla fuori di nuovo, perché un tempo già esisteva, si chiamava piazza Cavour e c'era una sorgente per i buoi. Con questa piazza recuperiamo anche la passeggiata pedonale fino alle mura antiche della città".

Gli insegnanti nel raccogliere gli applausi meritati, non hanno potuto fare a meno di ricordare le difficoltà nel preparare il concerto:"Grazie all'amministrazione- ha salutato il professore e direttore d'orchestra Riccardo Figaia- i ragazzi sono stati bravissimi, provare è stata un'impresa durissima".

Ecco gli insegnanti che hanno lavorato con i ragazzi per la realizzazione del concerto: professoressa Ilaria Zolesi (dirigente scolastica), prof. Riccardo Figaia, professoressa Francesca Corsi, prof Paolo Biancalana, prof Veio Torcigliani, professoressa Carla Valeria Mordan e prof Alessandro Carrieri.

"C'era tanta voglia di sfidare le avversità legate all'emergenza Covid-ha confessato la professoressa Corsi- considerato poi che non abbiamo spazi per provare: dovevamo seguire le previsioni meteo ogni giorno per esempio, e questo non è giusto soprattutto sei si crede nei ragazzi come risorsa. Altri licei hanno eliminato le lezioni di musica di insieme, noi invece abbiamo sempre lottato per poterle svolgere, in sicurezza, ma svolgerle perché è una materia di indirizzo".

"E' stato un mezzo miracolo questo concerto-ha confermato il professor Figaia- non credo che gli altri licei della Toscana ne abbiano organizzato uno con orchestra. Questa piazza-ha poi annunciato- diventerà la nostra sala prove almeno nella bella stagione:la gente passando sarà immersa nella musica", dando il la alla collega, per la considerazione e l'augurio di tutta la scuola:"E speriamo-ha infatti aggiunto Francesca Corsi- che la positività e l'energia di questi ragazzi possa diffondersi per la città: questo è il nostro messaggio".

Intanto il prossimo appuntamento sarà per il 28 maggio, alle ore 17:00 quando l'orchestra di Fiati del liceo, con, questa volta ben 50 elementi, terrà un nuovo concerto.