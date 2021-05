Cronaca



Arriva a Massa il piano degli arenili e dei viali a mare

venerdì, 28 maggio 2021, 13:06

di francesca vatteroni

Arriva per la prima volta a Massa il piano degli arenili e dei viali a mare che andrà così a completare il regolamento urbanistico e che realizzerà una vera e propria rivoluzione copernicana della fascia costiera. Del resto che l'azione dell'amministrazione Persiani si stesse orientando anche in direzione del turismo pensandolo uno dei volani più efficaci a sostegno dell'economia apuana era già stato messo in evidenza in più occasioni, ma con il prossimo Piano degli arenili e dei viali a mare queste intenzioni risulteranno ancora più delineate nelle forme e negli indirizzi. Il lungomare si darà quindi un nuovo volto attraverso questo piano che verrà messo a punto grazie alle linee guida di un masterplan elaborato da una task force di professionisti specializzati in diverse discipline, architettura, geologia, biologia, agronomia, proprio per affrontare con competenza le tante peculiarità del territorio apuano: il sindaco Francesco Persiani ha ufficializzato così l'avvio della stesura del masterplan che accompagnerà il piano vero e proprio. "E' la prima volta che la costa diventa oggetto di pianificazione" fa notare l'assessore Paolo Balloni. "Siamo ottimisti e pensiamo entro l'estate prossima di portare il piano: è una sfida entusiasmante-commenta il sindaco- vogliamo dare una valorizzazione alla costa e dare un volto nuovo alla fascia costiera e cercheremo di farlo in tempi ragionevoli, per programmare qualcosa per il futuro con un progetto proteso a preservare il futuro ed aiutare l'economia, restando vicini alle esigenze dei balneari. Attraverso il piano si dirà cosa potremo fare, cosa potranno fare le concessionarie, se fare cabine, parcheggi, dettagliare tutto: è un argomento importante. Sarà un piano che andrà parallelamente al piano regionale per il ripascimento della costa. Con questo piano potremo rapportarci con ministero e regione mostrando quella che è la nostra visione della costa". Un percorso che sarà partecipato, ha tenuto ad assicurare Persiani, anche se la legge non prevedrebbe, ha sottolineato, nessun obbligo di coinvolgimento di natura partecipativa dei cittadini e delle associazioni:"Ci teniamo che ciascun players possa fare sentire la propria voce proprio perché vogliamo mettere a punto una rivoluzione copernicana di questo tratto di territorio" ha asserito il primo cittadino.

Alcuni dettagli tecnici li forniscono il dirigente comunale, l'architetto Stefano Francesconi, oltre ai membri della task force Fabio Nardini e Andrea Piccinini.

La task force elaborerà un primo documento preliminare- spiega così i passaggi più strettamente procedurali Francesconi- che successivamente verrà esaminato e valutato da un'autorità competente individuata all'interno delle competenze e delle professionalità del Comune per poi essere inviato a tutti i soggetti che potranno dire la loro in materia ambientale come Sovrintendenza, Capitaneria di Porto e Comuni limitrofi. Una volta effettuato questo passaggio il documento tornerà all'autorità competente che lo ritrasmetterà alla task force la quale vi metterà mano redigendo il Rapporto ambientale dove si metteranno a nudo gli obiettivi del Piano senza però entrare nel dettaglio: questo poi, insieme al Piano che invece scenderà regolamenterà nel dettaglio cosa si potrà o non si potrà fare in concreto (per esempio circa la casette di guardianaggio o i parcheggi), andranno in Consiglio Comunale per un primo passaggio e l'adozione. A questo punto ci saranno 30 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni che potranno essere recepite o respinte, poi il piano andrà in Conferenza paesaggistica in regione per poterne verificare la conformità al Pit e dopodiché tornerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

L'area interessata è il lato monte del viale fino alla battigia: un'area tanto strategica quanto delicata, hanno confermato nei loro commenti sindaco e i professionisti presenti Nardini e Piccinini.

"Non sarà una passeggiata-ammette facendo una battuta il geologo Piccinini consapevole delle sfide da affrontare-la qualità dell'acqua, il depuratore e l'erosione, sono due temi con cui dovremo confrontarci. Le criticità ci sono e ci sono spesso competenze sovracomunali, per cui un masterplan a livello comunale che indichi la strada, può costituire un'indicazione per piani strategici superiori".

"Il settore turistico costituisce un importante pilastro dell'economia del territorio-ha illustrato Nardini anticipando che il team farà presto degli incontri partecipativi con associazioni e cittadini- e prevalentemente risulta legato alla stagione balneare e quindi alla fruizione delle spiagge e del mare".

I temi caldi saranno- ha spiegato l'architetto Nardini-qualità delle acque, erosione e rapporto tra territorio e identità dei luoghi e saranno da affrontare distinguendo tre aree sulla fascia costiera: Ronchi Poveromo-Marina di Massa ed Ex Colonia Lavello. "Dare maggiore spazio alla passeggiata con una maggiore sua fruibilità ampliando lo spazio del marciapiede per una passeggiata che non sia più solo il retro degli stabilimenti-ha specificato Nardini parlando di Marina di Massa-maggiori servizi per l'area Ex Colonie che difetta di una spiaggia che quindi dovrà essere realizzata e ampliata e garantendo l'attraversamento di piste ciclabili eventualmente allacciandosi alla pista ciclabile Tirrenica"

I passaggi chiave delle azioni da programmare saranno rivolte a: tutela degli elementi del paesaggio costiero come dune e pinete, i varchi di accesso e visuali, il rapporto spiagge libere e concessioni-per cui sarà importante non occupare l'arenile con impianti sportivi e altre strutture-l'unitarietà architettonica anche attraverso il recupero di manufatti storici, la riqualificazione del lungomare con passeggiate e piste ciclabili e una maggiore fruibilità agli spazi e servizi litoranei "anche attraverso l'assetto distributivo degli stabilimenti balneari in modo da allargare la passeggiata e aprire varchi visivi verso il mare-ha illustrato l'architetto Nardini commentando- la vista dei monti e della pineta dei Ronchi è un unicum che abbiamo solo noi".